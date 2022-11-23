5 مزايا حصرية ننتظرها في هواتف ايفون 15 برو

هواتف ايفون 15 برو سوف تصدر العام المقبل وعلى عادة ابل خلال السنوات الأخيرة سوف تخصص بعض المزايا لإصدارات برو دون الإصدارات العادية.

في هذا المقال سوف نستعرض معاً المزايا الجديدة المنتظرة من ابل والتي تنوي جعلها حصرية على هواتف ايفون 15 برو في عام 2023 المقبل.

في عام 2022 قررت ابل وضع المزيد من الاختلافات بين هواتف ايفون 14 وايفون 14 بلس العادية وبين إصدارات ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس، وخلال العام القادم سوف تتسع هذه الفجوة أكبر وتصبح الاختلافات أكثر مع هواتف iPhone 15 Pro.

هذه هي المزايا التي قد تكون حصرية في هواتف ايفون 15 برو، وتشمل الآتي:

معالج A17

هذا المعالج القادم من ابل في 2023 ومن المتوقع أن يتم تصنيعه بتقنية معالجة 3 نانومتر الأحدث والأسرع والأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. معالج ابلA17 سوف يتوفر على أجهزة ايفون 15 برو بينما هواتف ايفون 14 العادية سوف تعمل بمعالج A16.

منفذ USB C أسرع

في عام 2023 سوف تأتي جميع هواتف ايفون 15 وايفون 15 برو بمنفذ USB C إلا أن منفذ USB C في هواتف ايفون 15 برو سيكون أسرع في نقل البيانات بشكل أكبر سلكياً مقارنة بالإصدارات العادية التي قد لا تشهد تطوراً في سرعة نقل البيانات.

زيادة في حجم الذاكرة العشوائية RAM

هواتف ايفون 15 برو سوف تأتي مع زيادة في حجم الذاكرة العشوائية تصل إلى 8 جيجابايت بينما ستظل هواتف ايفون 15 بنفس الذاكرة العشوائية البالغة 6 جيجابايت، هذا سوف ينعكس على أداء أفضل للجهاز بالتوازي مع قوة المعالج.

إضافة كاميرا جديدة

هواتف ايفون 15 برو قد تأتي مع كاميرا من نوع جديد وهي كاميرا البيرسكوب والتي سوف تجعل كاميرا الايفون قادرة على عمل التكبير البصري Optical Zoom بصورة أكبر لتصل إلى 10 أضعاف بدون تشويش. حالياً التكبير البصري في هواتف ايفون 14 برو يصل إلى 3 مرات فقط.

أزرار جديدة

سيكون هناك أزرار جانبية جديدة في ايفون 15 برو تحاكي ملمس الأزرار التقليدية عند الضغط عليها لكنها ليست كذلك، هناك محرك سوف يعطي ملمس الانضغاط دون أن يحدث ذلك فعلياً، وأقرب مثال عليها زر Home أو زر ملمس لوحة اللمس في ماك عند الضغط عليها.