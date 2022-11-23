هذا هو موعد الإعلان عن سلسلة جالكسي S23 العام القادم!

يبدو أن سامسونج تُخطط للإعلان عن هواتف سلسلة جالكسي S23 خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير العام القادم. مصدر هذه المعلومات هو موقع Chosun الكوري الذي ادّعى أنه حصل على هذه التفاصيل من “مسؤول إداري على دراية كبيرة بأعمال شركة سامسونج”.

سلسلة جالكسي S23 قادمة في الأسبوع الأول من شهر فبراير

قال المسؤول الإداري أن شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها أنها تعتزم استضافة حدث Unpacked الأول لعام 2023 في سان فرنسيسكو في الأسبوع الأول من شهر فبراير للإعلان عن هواتفها الرئيسية التالية. جدير بالذكر أن سامسونج أعلنت عن سلسلة جالكسي S22 في شهر فبراير من عام 2022 الجاري.

بعض الشائعات الأخرى ذكرت أنه من المحتمل أن تأتي السلسلة مبكراً شهر واحد عن موعدها المعتاد، أي خلال شهر يناير القادم، ولكن يبدو أن هذه الشائعات لم تكن على قدر كبير من الصحة. بدلاً من ذلك، سيتم إطلاق الهواتف الجديد في شهر فبراير كالمعتاد.

بالتأكيد هذه المعلومات ليست رسمية إذ أن الشركة لم تصرح حتى الآن بالجدول الزمني المتوقع للإعلان عن الهواتف الرئيسية التالية بشكل رسمي. لذا، من الممكن أن تتغير الأمور في اللحظات الأخيرة ويتم تأجيل موعد الإعلان عن السلسلة أو حتى تقديم موعدها.

يُقال أن هواتف جالكسي S23 ستكون متاحة للطلب المُسبق اعتبارًا من يوم الإعلان عنها وستكون متاحة للبيع ابتداءً من يوم 17 فبراير، مما يعني أن فترة الطلب المُسبق قد تستمر لمدة أسبوعين تقريباً.

وقد أشار التقرير إلى أن سامسونج تريد إطلاق الهواتف في أسرع وقت ممكن بسبب تقلص وانحدار سوق الهواتف الذكية باستمرار، وبالتالي كلما خرجت مبكراً للجمهور كلما كان ذلك أفضل.

كالمعتاد، ستتألف السلسلة الجديدة من ثلاثة هواتف رئيسية وهي كالتالي: هاتف جالكسي S23 سيكون الطراز الأساسي في السلسلة، ويليه هاتف جالكسي S23 بلس وهو إصدار أغلى ثمناً، ثم على رأس السلسلة سيأتي الهاتف الرائد جالكسي S23 ألترا.

خلال الأسابيع القليلة الماضية تم رصد العديد من عروض الهواتف المستندة على تصميمات CAD واتضح لنا من خلالها أن جميع الهواتف ستأتي بتصميم موحد من حيث الجانب الخلفي حيث ستبرز الكاميرات الخلفية من الغطاء الخلفي دون أن يكون هنالك نتوء بارز لاحتوائها.

أيضاً تم رصد جميع هواتف السلسلة على قاعدة بيانات GeekBench والتي كشفت عن احتوائها على معالج كوالكم Snapdragon 8 Gen 2 SoC وذكرت العديد من التقارير أن الشركة تخطط للتخلي عن معالج Exynos 2300 هذا العام، مما يعني أن جميع هواتف السلسلة سيتم شحنها بمعالج كوالكم على مستوى العالم.