لاستجلابه بذور لزراعة نباتات مخدرة.. النيابة تسجن المتهم وتُحيله للتحقيق

أمرت النايبة العامة بسجن متهم قام باستجلاب بذور نبات من النباتات الممنوع زراعتها في ليبيا وفق القانون رقم 7 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقال مكتب النائب العام إنّ المتهم ارتكب جريمة جلب بذور نبات القنَّب الهندي؛ عن طريق استعمال وثائق جمركية تضمَّنت إقراراً على خلاف الحقيقة.

وأوضح مكتب النائب العام أنّ النيابة أمرت بتفتيش مستوعِب البذور المورَّدة؛ لغرض أخذ عيّنة تصلح لطرحها على أهل الخبرة؛ فترتَّب عن إنفاذ المأمور به؛ إثبات أن البذور موضوع البحث قابلة لإنبات القنّب الهندي.

وأشار مكتب النائب العام إلى أنّه بعد مواجهة المتهم بالأدلة أمرَ المحقق بسجنه على ذمة التحقيق عقب تسجيل اعترافه بارتكاب جريمة الجلب.

