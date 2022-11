هل نرى إصدار رخيص من قلم ابل قريباً؟

يتوفر حالياً في الأسواق إصدارين من قلم ابل Apple Pencil: الجيل الأول ويُباع بسعر 99 دولار أمريكي، والجيل الثانى ويُباع بسعر 129 دولار أمريكي. فهل يمكن أن تطلق ابل إصداراً أرخص من القلم؟

قلم ابل بنصف الثمن

وفقاً لوسائل إعلام صينية، فإن ابل كانت تخطط لإطلاق قلم أرخص ثمناً بسعر 50 دولار أمريكي وقد صممت ابل هذا القلم ودخل مرحلة الإنتاج الكبير قبل أن تتراجع ابل في اللحظات الأخيرة وتلغي الخطط المتعلقة بهذا المنتج.

هذا القلم بحسب التسريبات كان سيحقق عدة فوائد للمستخدم بخلاف السعر المنخفض ومنها التوافق مع هواتف الايفون وحل مشكلة متعلقة بجهاز ايباد 10 الجيل العاشر الذي تم إطلاقه مؤخراً.

هذا القلم كان سيختلف عن الجيل الأول والثاني من قلم ابل في كونه لا يحمل أي حساسات للضغط كما أنه لا يحتوي على بطارية بداخله يمكن شحنها، يمكن لهذا القلم العمل مباشرةً على شاشة الايفون أو الايباد ولكن بكفاءة أقل من النسخ المعتادة من قلم ابل.

مصدر هذه الشائعات لا يمكن الوثوق به تماماً ويمكن استقبالها بقدر كبير من التشكك، حيث أضاف أيضاً أن ابل قد قامت بتصنيع نحو مليون وحدة من هذا القلم قبل قرار الإلغاء والتراجع عن إطلاقه.

مبرر هذه الشائعات أن ابل أطلقت جهاز ايباد 10 مع منفذ USB C لكن من ناحية أخرى لا يدعم سوى قلم ابل الجيل الأول والذي لا يتم شحنه سوى عن طريق منفذ Lightning الأمر الذي يتطلب شراء محول Lightning to USB C البالغ سعره نحو 9 دولارات أمريكية.

شائعات سابقة كانت قد أشارت إلى أن ابل ألغت خططاً بإنتاج جهاز ايباد رخيص الثمن وعوضاً عن ذلك أطلقت جهاز ايباد 10 بسعر أغلى من المعتاد، فلا يبدو أن ابل ستعتمد إصدارات أرخص من أجهزتها خلال هذه الآونة.