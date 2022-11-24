قائمة بجميع الهواتف القادمة بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 قريباً!

عدد كبير من الشركات المُصنعة للهواتف الذكية أكدت بالفعل على أن هواتفهم القادمة قريباً ستمتاز بمعالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 SoC وهذا جاء مباشرةً بعد إعلان كوالكم عن المعالج خلال مؤتمر قمة التكنولوجيا لعام 2022.

أكدت شركة وان بلس – OnePlus أن هاتفها الرائد التالي OnePlus 11 سيحتوي على معالج كوالكم الرائد وربما يكون من بين أولى الهواتف التي تصل إلى سوق المستهلك بالمعالج الجديد.

ولكن من الواضح أن الأمر لن يكون منحصراً على شركة OnePlus فحسب وإنما هناك عدد لا بأس به من الشركات الأخرى التي صرحت بأن أجهزتها التالية سوف تستخدم معالج كوالكم الجديد.

أكدت كل من شاومي وموتورولا وأوبو وفيفو ونوبيا أن هواتفهم التالية سوف تحتضن بداخلها معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC ولكن هناك بعض الشائعات التي تشير إلى احتمالية أن تكون أجهزة شاومي هي أولى الهواتف التي تصل إلى السوق بمعالج كوالكم الجديد.

وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، السيد لي جون، عبر بوابة Wiebo الصينية أن هاتف شاومي الرائد التالي سيكون أول من يستخدم معالج كوالكم الجديد.

بالتأكيد، يرمز رئيس الشركة إلى هواتف سلسلة شاومي 13 أو شاومي 14 إذ أن هناك بعض الشائعات التي تشير إلى أن الشركة قد تتخطى تسمية شاومي 13 لسبب غير معلوم.

بالنسبة لشركة موتورولا فمن المتوقع أن يتم تجهيز هاتف موتورولا إكس 40 بمعالج كوالكم، ولكن للأسف الشديد تواجد شركة موتورولا في الشرق الأوسط شبه منعدم تماماً.

أما بالنسبة لشركة أوبو فمن المتوقع أن يتم تجهيز هاتف Oppo Find X6 Pro بالشريحة الجديدة. في نفس الوقت من المتوقع أن تُعلن شركة iQOO عن هواتف iQOO 11 خلال وقت قريب جداً.

بالنسبة لشركة نوبيا فعلى الأرجح هاتف ريد ماجيك 8 برو أصبح قاب قوسين أو أدنى، وسوف يستخدم هذا الهاتف معالج كوالكم الجديد. ولكن لم تشارك الشركة أي تفاصيل حول مواصفاته الفنية الأخرى حتى الآن.

هواتف سامسونج جالكسي S23 سوف تستخدم معالج Snapdragon 8 Gen 2

عندما يتعلق الأمر بعملاق التكنولوجيا الكوري، فهناك العديد من المصادر التي تشير إلى أنه من المحتمل أن يتم إطلاق هواتف جالكسي S23 على مستوى العالم بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 وسوف تتخلى سامسونج عن معالج Exynos الداخلي هذه المرة.

ومع ذلك، يُقال أنه من المحتمل أن تحتوي هواتف جالكسي S23 على إصدار خاص من معالج Snapdragon 8 Gen 2 بشكل حصري وسيكون أعلى في سرعة التردد. ربما هذا هو سبب غياب شركة سامسونج من قائمة الشركات التي أعلنت عنها كوالكم خلال حدث الإعلان عن المعالج.