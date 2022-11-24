فيفو تُعلن عن هاتفها الثوري +Vivo X90 Pro بمستشعر كاميرا بحجم 1 إنش

ترددت العديد من الشائعات حول هاتف Vivo X90 Pro Plus خلال الأسابيع القليلة الماضية، والآن أصبح الهاتف رسمياً بعد أن أعلنت عنه الشركة الصينية في موطنها الرئيسية، ومن المتوقع وصوله إلى بقية الأسواق الأخرى في وقت لاحق.

هذا هو الهاتف الثاني حتى الآن بعد هاتف Xiaomi 12S Ultra الذي يتمتع بمستشعر كاميرا رئيسي بحجم 1 إنش. يتوفر الهاتف بلونين مختلفين وهما الأسود والأحمر.

إطارات الهاتف مصنوعة من المعدن، بينما الجانب الخلفي مصنوع من الجلد النباتي الفاخر. يبدو بكل وضوح أن إطارات الهاتف نحيفة للغاية، في حين أن شاشته منحنية. وفتحة الكاميرا الأمامية متواجدة في مركز منتصف الشاشة. أما بالنسبة للكاميرات الخلفية الأربعة فجميعها متواجدة بداخل جزيرة دائرية كبيرة، واسفلها شريط معدني يفصل بينها وبين الجزء السفلي مطبوع عليه عبارة “Xtreme Imagination”.

يحتوي هاتف Vivo X90 Pro Plus على معالج كوالكم الجديد

تم تجهيز الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC وهو أقوى معالج من شركة كوالكم والذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي.

يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 12 جيجابايت من النوع LPDDR5 وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256/512 جيجابايت من النوع UFS 4.0 فائقة السرعة. بدون جدال، من المؤكد أن الهاتف يمتاز بنظام تبريد احترافي.

يمتاز هاتف Vivo X90 Pro Plus بشاشة منحنية قياس 6.78 إنش بدقة +QHD وهي عبارة عن لوحة عرض E6 AMOLED من شركة سامسونج وتدعم تدرجات ألوان بمعدل 10 بت وتقنية LTPO 4.0 لتوفير معدلات تحديث ديناميكية بناءً على نوع المحتوى المعروض على شاشة الهاتف لتوفير عمر البطارية.

من خلال هذه الشاشة يُمكن للهاتف العمل بمعدل تحديث 1Hz وحتى 120Hz بناءً على نوع المحتوى. يصل معدل سطوع الشاشة في ذروته إلى 1800 شمعة أثناء تفعيل الوضع التلقائي.

أربع كاميرات خلفية بما في ذلك مستشعر Sony الضخم

كما أشرنا سابقاً، فإن الهاتف يحتوي على أربع كاميرات خلفية. الكاميرا الرئيسية هي عبارة عن مستشعر Sony IMX989 وهو مستشعر تصوير بحجم 1 بوصة بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.75، وبصحبته عدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 114 درجة.

بالإضافة إلى ذلك يوجد كاميرتين أخريين للتكبير البصري، إحداهما بدقة 50 ميجابكسل بينما الأخرى بدقة 64 ميجابكسل. الأولى ستكون مُخصصة للقطات الصور الشخصية، بينما الأخرى من أجل لقطات الزوم المتقدمة. هذا الهاتف يدعم التكبير البصري بمعدل 100x.

يدعم الهاتف الشحن السلكي واللاسلكي معاً

يستمد الهاتف طاقته من بطارية سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي بقدرة 80 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات. جدير بالذكر أن الهاتف يدعم تقنية الشحن اللاسلكي العكسي أيضاً.

حصل الهاتف على معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار وهو يدعم اتصال بلوتوث 5.3 وشبكة WiFi 7 ويبلغ سُمكه 9.7 مم ويزن 221 جرام.

يبلغ سعر الهاتف 6499 يوان صيني أي ما يعادل 910$ دولار أمريكي ولكن من المتوقع أن يتم بيع الهاتف بسعر أعلى في الأسواق العالمية.