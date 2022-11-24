هل تشتري ابل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي؟

وسائل إعلام بريطانية نشرت تقاريراً غريبة تدعي أن ابل مهتمة بشراء أحد أعرق أندية مرة القدم الإنجليزية، نادي مانشستر يونايتد.

وفقاً لصحيفة Daily Star البريطانية، فإن ابل تفكر في شراء النادي الإنجليزي مانشستر يونايتد الشهير في مقابل 6.9 مليار دولار أمريكي.

نادي مانشستر يونايتد مملوك لعائلة جليزر الثرية الأمريكية منذ عام 2005. تفكر حالياً عائلة جليزر في التخلي عن النادي وبيعه، في البداية كانت العائلة تود بيع النادي في مقابل 9.9 مليار دولار، لاحقاً عدلت العائلة عن رأيها لتقرر بيع النادي لأعلى عرض متاح.

بحسب الصحيفة، فإن شركة ابل الأمريكية واحدة من الشركات التي تفكر حالياً في الدخول إلى مفاوضات للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد.

الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد فكرة تأتي من قمة الهرم الإداري في ابل وتحديداً من الرئيس التنفيذي للشركة “تيم كوك” الذي يرى فرصاً وإمكانيات استثمارية في الاستحواذ على النادي وقد تم التواصل مع عدة بنوك لدراسة أبعاد الصفقة لآبل إن أقدمت عليها بحسب صحيفة Daily Star.

بالنسبة للنادي، يمكن أن يكون استحواذ ابل عليه مفيداً ومن أوجه الاستفادة قدرة ابل على تمويل بناء ملعب جديد للنادي إذ يحتاج ملعب “أولد ترافولد” الخاص بالنادي للتجديد وقد تردد مالكو النادي الحاليون بين تجديد الملعب أو بناء واحد آخر جديد.

اهتمامات ابل الرياضية!

لم يُعرف لآبل أي اهتمامات سابقة في الرياضة وأقصى علاقاتها مع قطاع الرياضة إنتاج مسلسل Ted Lasso الرياضي الكوميدي على منصة Apple TV Plus وتغطية بعض الأحداث الرياضية على نفس المنصة.

لا تبدو ابل وحدها المهتمة بالاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد، هناك أيضاً جهات أخرى منها صندوق الاستثمارات العامة السعودي بحسب ما جاء في تصريحات رسمية وتقارير صحفية عدة.

عادةً ما تكون صفقات ابل منصبة على القطاع التقني إلا أن ابل خلال السنوات القادمة قد تطرق أبواباً مختلفة مثل قطاع السيارات ذاتية القيادة وربما أيضاً القطاع الرياضي مع صفقات من هذا النوع.

يعاني نادي مانشستر يونايتد العريق من تخبط إداري خلال السنوات الأخيرة فضلاً عن غياب النادي عن منصات التتويج وطالبة الجماهير للمالكيين الحاليين بالتخلي عن النادي.