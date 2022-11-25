هونر تُطلق هاتفها القابل للطي Magic Vs بمجموعة مواصفات فريدة من نوعها

أعلنت هونر عن الإصدار الجديد من هواتفها القابلة للطي Honor Magic Vs 5G في الصين، ولكن هذه المرة هذا الهاتف سيشق طريقه إلى الأسواق العالمية، وهذا ما أكدت عليه شركة هونر بشكل رسمي أثناء الإعلان، حيث من المتوقع طرح الهاتف على مستوى العالم خلال الربع الأول من العام القادم.

هاتف Honor Magic Vs 5G مماثل الإصدار السابق

من حيث التصميم والمظهر العام فإن الهاتف الجديد يشبه إلى حد كبير هاتف Honor Magic V ولكن الإصدار الجديد أخف وزناً وأنحف قليلاً من حيث السُمك. كما أن المواصفات الفنية أعلى بشكل ملحوظ.

بالتأكيد يحتوي الهاتف على شاشتي عرض. يبلغ حجم الشاشة الأساسية القابلة للطي 7.9 إنش بدقة 2272×1984 بكسل وهي عبارة عن لوحة عرض OLED بمعدل تحديث 90Hz ومعدل سطوع تبلغ ذروته 800 شمعة.

في حين أن شاشة العرض الخارجية يبلغ حجمها 6.45 إنش بدقة 2560×1080 بكسل بمعدل تحديث 120Hz ومعدل سطوع مرتفع للغاية تبلغ ذروته 1200 شمعة.

الهاتف يحتوي على معالج كوالكم الرائد

للأسف كنا نتمنى أن يأتي الهاتف بمعالج كوالكم الجديد Snapdragon 8 Gen 2 SoC الذي تم الكشف عنه الأسبوع الماضي. ولكن بدلاً من ذلك قررت هونر أن تكتفي مع هاتف Honor Magic Vs بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 SoC.

يأتي الهاتف بأكثر من خيار واحد من حيث الذاكرة العشوائية إذ يُمكن إيجاد طراز بسعة 8 جيجابايت رام وهناك طراز آخر بسعة 12 جيجابايت رام. كلا الطرازين يحتويان على ذاكرة عشوائية من النوع LPDDR5.

النموذج الأول الذي يحتوي على 8 جيجابايت رام يمتاز بذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت UFS 3.1، في حين أن النموذج الثاني بسعة 12 جيجابايت رام يحتوي على ذاكرة تخزينية بسعة 512 جيجابايت.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 66 وات. يعمل الهاتف بنظام أندرويد 12 وواجهة MagicOS 7.0 المُخصصة من هونر. ومع ذلك من المتوقع أن يتم إطلاق النسخة العالمية بنظام أندرويد 13.

يتمتع الهاتف بنظام صوت ستريو مزدوج مضبوط بواسطة IMAX Enhanced ويشتمل الهاتف على ثلاث ميكروفونات ستريو وهناك فتحتان SIM للخطوط.

ثلاث كاميرات خلفية وكاميرا واحدة على شاشة الغطاء

الجانب الخلفي يحتوي على ثلاث كاميرا. الكاميرا الرئيسية هي مستشعر Sony IMX800 بدقة 54 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.9. هذا وبالإضافة إلى عدسة واسعة المجال بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 وكاميرا ماكرو بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f2.4 والتي تدعم التقريب البصري بمعدل 3x.

تحتوي شاشة الغطاء على كاميرا بدقة 16 ميجابكسل. لاحظ أنه لا يوجد كاميرا أمامية في شاشة الهاتف الرئيسية. يدعم الهاتف اتصال بلوتوث 5.2 ويحتوي على منفذ USB 3.1 Gen1 في الجزء السفلي. يبلغ وزن الهاتف 261 جرام وهو أرق وأخف وزناً بشكل ملحوظ من هاتف Honor Magic V السابق.

تم تحسين مفصلة الهاتف بشكل كبير

استخدمت هونر مع هاتف Honor Magic Vs 5G مفصلة فائقة النحافة وخفيفة للغاية بدون تروس مما ساعد على تقليل وزن الهاتف بشكل ملحوظ. صرحت الشركة أن هذه المفصلة الجديدة مصنوعة من بعض المواد المستخدمة في صناعة المركبات الفضائية، وهي قادرة على تحمل أكبر عدد من عمليات الطي التي قد يتخطى عددها 400.000 مرة.

يتوفر الهاتف بألوان مختلفة تشتمل على الأسود والذهبي والسماوي والبرتقالي ولكن سيكون كل من اللون الأسود والذهبي حصريان لنموذج Vs Ultimate الذي يحتوي على سعة أكبر من الذاكرة العشوائية.

يبلغ سعر طراز 8 جيجابايت رام 7499 يوان صيني أي ما يعادل 1048$ دولار أمريكي. بينما يبلغ سعر طراز 12 جيجابايت رام 7999 يوان صيني أي ما يعادل 1118$ دولار أمريكي. ومع ذلك لن يتم الإعلان عن السعر العالمي إلا في الربع الأول من عام 2023 القادم.