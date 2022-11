من استخدام الإسفنجة إلى رش العطر على الرقبة .. إجراءات شائعة للحفاظ على الجمال تضر بالصحة

أستراليا – حذرت خبيرة من أن بعض هذه الخطوات المتبعة للحفاظ على الجمال، قد تكون في الواقع مضرة بالصحة.

وقالت الخبيرة وعالمة الأدوية، هانا إنغلش، إن هناك خمس إجراءات خطيرة يجب أن نكون على اطلاع عليها.

1. الإسفنجة

وقالت الخبيرة المقيمة في أستراليا إن أسوأ شيء يمكن القيام به هو استخدام الليفة أو الاسفنجة للغسيل، واصفة إياها بـ”المقززة” كونه غالبا ما لا يغسلها أحد “ومن المؤكد أنها تحتوي على عفن”.

وأضافت: “إذا كنت تصاب بطفح جلدي على جسمك، فمن المحتمل أن يكون هذا من الليفة الخاصة بك. تخلص منها، واستخدم يديك”.

وقالت الدكتورة ميليسا بيليانغ، من مستشفى “كليفلاند كلينيك” في الولايات المتحدة، إن الإسفنج هو “أرض خصبة للبكتيريا”.

وأضافت أنه يمكن أن تحتوي أيضا على كائنات فطرية تؤدي إلى التهابات الجلد.

2. رش العطر على الرقبة أو الصدر

حذرت هانا من أن رش العطر على الرقبة أو الصدر، قد يكون خطيرا، لأن العطور غالبا ما تحتوي على مركبات.

وأضافت: “إنها ليست بالضرورة سيئة بالنسبة لك لكنها تجعل بشرتك أكثر حساسية للضوء. لذلك أقوم دائما برش عطري على رقبتي من الخلف، على منبت شعري. إنه يدوم لفترة أطول بهذه الطريقة أيضا”.

وإذا كانت بشرتك أكثر حساسية للضوء، فقد تكون في خطر التعرض لرد فعل غير عادي أو متزايد للأشعة فوق البنفسجية من أشعة الشمس أو من أسِرَّة التسمير، وفقا لإرشادات مؤسسة سرطان الجلد.

3. كريم الشمس

أوصى الخبراء سابقا بأنه يجب استخدام عامل الحماية من أشعة الشمس (SPF) كل يوم، وقالت طبيبة الأمراض الجلدية، الدكتورة هيفا فاسيحي سابقا إن خطر تلف الجلد يمثل مصدر قلق على مدار العام.

وأضافت: “من المهم حقا استخدام واقي من الشمس يوميا، حتى في أشهر الشتاء، لأن الأشعة فوق البنفسجية، وهي إشعاع غير مرئي، موجودة على مدار السنة، حتى في أشهر الشتاء. ونظرا لأننا نعلم أن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تسبب مشاكل مع سرطان الجلد وشيخوخة الجلد، فمن المهم حقا دمج استخدام واقي الشمس في نظامك اليومي حتى يصبح أمرا روتينيا”.

وأضافت هانا أن هذا هو سبب أهمية عدم خلط عامل الحماية من الشمس مع أي منتجات أخرى قد تستخدمها.

وتابعت: “ضعي المرطب الخاص بك، اتركيه يجف، ثم ضعي واقي الشمس الخاص بك ودعيه يجف، وبعدها يمكنك استخدم مساحيق التجميل”.

4. المستحضرات الخالية من المواد الحافظة

العديد من المنتجات الموجودة في السوق اليوم تعتبر نفسها “خالية من المواد الحافظة”. لكن هانا قالت إن هذا ليس شيئا جيدا دائما. موضحة: “توجد مواد حافظة في منتجاتك لمنع العفن فيها. ومرة أخرى مع العفن، نحاول منعه حتى لا نتعرض لطفح جلدي، وحتى لا نحصل على الكثير من الأشياء الضارة الأخرى”.

5. واقي الشمس في مكياجك

أوضحت هانا أنه لا يجب الاعتماد على عامل الحماية من الشمس SPF المدمج في مستحضرات التجميل.

وقالت: “قد يكون مكياجك مزودا بعامل الحماية من أشعة الشمس SPF30 أو SPF50 +، لكن الكمية الصحيحة من واقي الشمس التي يجب وضعها على وجهك للحصول على هذه الحماية هي ربع ملعقة صغيرة، أي حوالي مليلتر.

المصدر: ذي صن

