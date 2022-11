الإفتاء المصرية تُجيز دخول الحمام «حافياً» للوضوء

أجازت دار الإفتاء المصرية، دخول الحمام حافياً للوضوء، موضحة أن ذلك لا ينقض الوضوء.

جاء ذلك في إجابة لمدير الحساب الشرعي وأمين الفتوى بالدار الدكتور علي فخر، خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء المصرية الرسمية على موقع فيسبوك.

وجاءت الإجابة رداً على سؤال أحد المتابعين والذي كان نصه :”هل دخول الحمام حافيًا ينقض الوضوء؟”.

وأجاب الدكتور فخر قائلاً:”دخول الحمام حافى أو غير حافى ليس ناقضًا للوضوء فى حد ذاته، وإنما هناك فرق إذا كانت أرضية الحمام بها نجاسة أو نظيفة”.

وتابع:”إذا كانت أرضية الحمام نظيفة فلا شئ عليك، ولكن إذا كانت بها مياه، والغالب على الظن أنه ربما اختلطت بنجاسة، فهنا لا ينقض الوضوء أيضًا، ولكن نغسل القدم حتى نتأكد من طهارتها قبل الصلاة”.

يُشار إلى أن دار الإفتاء المصرية، تُجري بشكل دوري بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.

The post الإفتاء المصرية تُجيز دخول الحمام <strong>«</strong>حافياً<strong>»</strong> للوضوء appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا