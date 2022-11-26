هواوي تعتزم إطلاق هواتفها الرائدة P60 بمواصفات ثورية هي الأولى من نوعها!

بعد أن أطلق عملاق التكنولوجيا الصيني سلسلة هواتف Huawei Mate 40 في عام 2020 استطاعت السلسلة أن تحصد نتائج جيدة جداً من خلال جميع المراجعات بفضل قدرات التصوير الفوتوغرافي التي تتمتع بها.

ولكن تأخرت الشركة لمدة عامين قبل أن تلحقها بسلسلة Mate 50، ولكن يبدو أن الشركة الصينية لا تريد أن تتأخر في إطلاق خليفتها، حيث من المتوقع أن تُعلن الشركة عن سلسلة P60 في أوائل العام المقبل.

لا يزال أمامنا متسع من الوقت قبل أن نجزم على أي شيء خاص بتفاصيل مواصفات هواتف السلسلة الجديدة، ولكن بالتأكيد سلسلة P60 ستحل محل سلسلة P50 التي تم إطلاقها سابقاً. هذا يعني أنه من المحتمل أن تأتي هواتف السلسلة الجديدة بتصميم مماثل للسلسلة السابقة.

وبناءً على التسريبات التي تداولتها العديد من المصادر التقنية، فعلى الأرجح سوف تستخدم شركة هواوي أحدث تقنيات وميزات الجيل القادم مع سلسلتها الرائدة التالية.

يُقال أن الشركة تعتزم الإعلان عن السلسلة خلال شهر مارس من العام المقبل. وسيكون هاتف P60 Pro هو الهاتف الرائد للشركة الذي يحتوي على أفضل المواصفات الفنية التي تجعل من السهل التمييز بينه وبين هواتف P50.

وكما تعلمون، بعد أن انتهى عقد الشراكة بين هواوي و Lecia قررت الشركة الصينية إنشاء قطاع داخلي خاص باسم XMAGE لتطوير التقنيات البصرية حصرياً من أجل هواتفها الذكية.

ومن المؤكد أن هواتف السلسلة التالية سوف تتمتع بقدرات بصرية مذهلة ستكون فريدة والأولى من نوعها. بالتأكيد ستحتوي السلسلة على ميزة العدسة المتغيرة التي رأيناها لأول مرة على هواتف Mate 50 والتي تسمح للمستشعر بالحركة المادية من أجل مقاومة الاهتزازات الجانبية أثناء عملية التصوير وتسجيل الفيديو.

بالإضافة إلى ذلك، يُقال أن الشركة تخطط لاستخدام هذه التقنية مع عدسة التقريب التي ستكون عبارة عن مستشعر بدقة 64 ميجابكسل. ولكن بالرغم من كل ذلك، فمن المؤكد أنها لن تكون هواتف مثالية.

فبسبب قيود الحظر الأمريكي المفروضة على شركة هواوي، فهي لن تتمكن من الاستفادة من تقنية شبكات الجيل الخامس 5G على هواتف السلسلة التالية.

نعم، من المُقدر للسلسلة أن تستخدم معالج كوالكم التالي Snapdragon 8 Gen 2 SoC ولكن بدون مودم 5G مما يعني أن السلسلة ستكون منحصرة على مودم 4G فقط.

بعض الشائعات الأخرى تقترح أنه من المحتمل أن تستخدم الشركة معالج Kirin 9100 SoC بدلاً من معالج كوالكم من أجل تحسين أرباح الشركة من خلال سلسلة P60.

التسريب الأخير الذي حصلنا علية يكشف عن وجود كاميرا أمامية مزدوجة على شكل كبسولة دواء، ولكن نظراً لأن اللون الأسود يضفي بشكل كبير على الصورة لا يمكننا التحقق من التفاصيل بشكل جيد.

أما بالنسبة للجانب الخلفي فهو لا يزال يمتاز بالجزيرتين الدائريتين من أجل الكاميرا. الجزء العلوي يحتوي على المستشعرات الأساسية الأكبر حجماً، بينما تحتوي الجزيرة الثانية على المستشعر الثالث ووحدة إضاءة Flash LED.