إسطنبول.. تدشين مشروع مصحف الأمّة لكتابة القرآن الكريم برواياته العشرين

شهدت مدينة إسطنبول السبت حفل تدشين مشروع مصحف الأمة الذي يهدف إلى كتابة القرآن الكريم بقراءاته العشر ورواياته العشرين.

وحضر الحفل علماء من الأمة العربية وتركيا، إلى جانب العاملين على المشروع، حيث تنفذ المشروع جمعية النور الخيرية التركية المتخصصة في مشاريع خدمة القرآن الكريم.

وذكر رئيس جمعية النور أسامة عوني في كلمة خلال الحفل، أنّ المشروع يهدف إلى كتابة القرآن الكريم كاملاً برواياته العشرين، وجمع الأمة الإسلامية على مصحف بنسق واحد يناسب كلّ بلدان العالم الإسلامي.

وأشار إلى أنّ المصحف سيكون دمجا بين الجمع الصوتي والجمع الكتابي لروايات القرآن العشرين بطريقة مبتكرة وعصرية، بغية الوصول إلى القراءات القرآنية برواياتها مكتوبة ومسموعة.

