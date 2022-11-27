سامسونج قد تنسخ ميزة مهمة من ايفون 14 في جالكسي S23

في غضون أشهر قليلة سوف يتم الإعلان عن هواتف جالكسي S23 ويبدو أن سامسونج قد تنسخ أحد المزايا الرئيسية من هواتف ايفون 14 المنافسة، وهي ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية في هواتف ايفون 14 تتيح كما يشير الاسم بشكل الواضح الاتصال بخدمات الطواريء من خلال الأقمار الصناعية وذلك في حالة عدم وجود تغطية من شبكات المحمول اللاسلكية.

على هواتف ايفون 14 من الممكن إرسال رسائل نصية قصيرة عبر الأقمار الصناعية لطلب الاستغاثة من خدمات الطوارئ، سامسونج قد تنسخ هذه الميزة وتنقلها إلى مستوى آخر بحسب ما ذكرت صحيفة The Elec.

سامسونج مع هواتف جالكسي S23 سوف تدعم ليس فقط إرسال الرسائل النصية بل أيضاً إرسال ملفات الوسائط المتعددة، نعني الصور ومقاطع الفيديو.

سامسونج قد تتعاون مع شركة Iridium الأمريكية العاملة في مجال إطلاق وإدارة الأقمار الصناعية من أجل دمج هذه الميزة في هواتف سامسونج جالكسي S23.

تمتلك شركة Iridium نحو 66 قمراً صناعياً سوف توفر بنية تحتية متكاملة من أجل التعاون مع سامسونج لتضمين خاصية الاتصال بالأقمار الصناعية في هواتفها.

على الجانب الآخر، قامت ابل بالتعاون مع شركة GlobalStar باستثمارات ضخمة تجاوزت 400 مليون دولار أمريكي من أجل توفير هذه الميزة مجاناً على الأقل لمدة عامين.

من المتوقع الإعلان عن سلسلة هواتف سامسونج جالكسي S23 وإطلاقها في الأسواق في شهر فبراير/مارس من عام 2023.

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