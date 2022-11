اكتشاف ارتباط غير متوقع بين الوجبات السريعة والاحساس بالألم حتى في الأفراد الأصحاء!

إنجلترا – توصلت دراسة إلى أن تناول الوجبات السريعة يمكن أن يسبب آلاما أو يجعل الناس أكثر حساسية للألم، حتى لو كانوا أصحاء ونحيفين.

ويمكن لبعض الدهون في الوجبات السريعة أن تتسبب في تراكم الكوليسترول في الشرايين، ما يؤدي إلى الالتهابات وآلام المفاصل.

من المعروف أن السمنة أو تناول الوجبات السريعة لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى ألم مزمن، لكن الباحثين الآن يقولون إن مجرد تناول وجبات قليلة قد تسبب ضررا أيضا.

ووجدت دراسة أجريت على الفئران أن الدهون المشبعة في الدم ترتبط بمستقبلات الخلايا العصبية، التي تؤدي إلى الالتهاب وتحاكي أعراض تلف الأعصاب.

ولوحظت هذه العملية بعد ثمانية أسابيع فقط من اتباع نظام غذائي غني بالدهون لا يحتوي على سعرات حرارية كافية لزيادة وزن القوارض.

ونظرت الدراسات السابقة في العلاقة بين الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون والفئران المصابة بالسمنة أو السكري.

ويأتي ذلك بعد أن وجدت دراسة أن الصيام المتقطع – أحد أكثر تقنيات الحمية شيوعا ورواجا – قد يزيد في الواقع من خطر الموت المبكر.

وقالت لورا سيمونز، أخصائية التغذية التي لم تشارك في الدراسة، لمجلة “ميديكال نيوز توداي”: “لكن هذه الدراسة الأخيرة أخذت المزيد من المتغيرات وتمكنت من البدء في تحديد العلاقة المباشرة بين النظام الغذائي والألم المزمن”.

وقارنت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Scientific Reports، آثار الأنظمة الغذائية المختلفة على مجموعتين من الفئران على مدار ثمانية أسابيع.

وتلقت إحداهما طعاما طبيعيا، بينما كانت المجموعة الأخرى تتغذى على نظام غذائي عالي الدهون لا يسبب السمنة.

وبحث الفريق عن الدهون المشبعة في دمائها. فوجدوا أن الفئران التي تتبع نظاما غذائيا عالي الدهنية كانت تحتوي على مستويات أعلى من حمض البالميتيك.

كما لاحظوا ارتباط الدهون بمستقبلات العصب TLR4، ما تسبب في إطلاق علامات الالتهاب.

ويعتقد الباحثون أن الأدوية التي تستهدف هذا المستقبل يمكن أن تكون مفتاحا لمنع الالتهاب والألم الناجم عن النظم الغذائية السيئة.

وأضاف الدكتور مايكل بيرتون، الأستاذ المساعد في علم الأعصاب في جامعة تكساس في دالاس: “اكتشفنا أنه إذا أزلت المستقبل الذي يرتبط به حمض البالميتيك، فلن ترى تأثير التحسس على تلك الخلايا العصبية. وهذا يشير إلى وجود طريقة لمنعه دوائيا”.

المصدر: ديلي ميل

