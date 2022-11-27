تطبيقات الأسبوع للاندرويد – أفضل التطبيقات الجديدة لاستخداماتك اليومية!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

InstaTsap (Chat Without Save)

هل أنت حقاً مُضطر على تسجيل رقم عامل البريد في هاتفك كي تتمكن من المحادثة معع عبر الواتساب أو تيليجرام لاستلام الطرد الخاص بك؟ بالتأكيد لا، تطبيق InstaTap سيتيح لك التحدث مع أي شخص عبر الواتساب دون أن تكون مُضطر على تسجيل رقمه بسجل الهاتف.

كل ما عليك فعله هو فتح التطبيق وإدراج رقم الهاتف ثم البدء على زر بدء المحادثة وعلى الفور يمكنك إرسال محادثاتك وتلقيها بكل سهولة بل ويمكنك أيضاً اختيار التطبيق الذي تريد إرسال المحادثات منه سواء كان واتساب أو واتساب التجاري أو تيليجرام. التطبيق بسيط جداً ويدعم الوضع المُظلم ونمط Material You على نظام أندرويد 12 والأحدث منه ويتعرف على كود الدولة بشكل تلقائي ويسمح لك بنسخ ولصق الأرقام مباشرةً دون كتابة الرقم يدوياً وحجمه خفيف للغاية ويقوم بوظيفته بشكل رائع.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

Lalitham Notification Widget

إذا كنت تتلقى العديد من الإشعارات على الهاتف وتواجه صعوبة في قراءتها من خلال لوحة التحكم فسوف يساعدك تطبيق Lalitham على تفقد جميع الإشعارات الجديدة من خلال أداة ويدجيت مثبتة على شاشة هاتفك الرئيسية وبالتالي ستكون قادراً على قراءة جميع الإشعارات من الشاشة الرئيسية دون الحاجة إلى سحب لوحة الإشعارات من الأعلى. هذه طريقة رائعة لقراءة جميع الإشعارات وعدم تفويت أي إخطارات هامة.

من مميزات التطبيق أنه يتيح لك إمكانية تخصيص الويدجيت بما يتناسب مع مظهر شاشتك الرئيسية وبهذا الشكل ستحصل على جميع الإشعارات الجديدة من التطبيقات أو المكالمات الهاتفية ومن خلال أداة الويدجيت على الشاشة الرئيسية يمكنك الانتقال مباشرةً إلى التطبيق المعني من خلال النقر على الإشعار الخاص بك.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

Send files to TV – File share

لن تجد أسهل من هذا تطبيق من أجل مشاركة الملفات بين جهاز التليفزيون وهاتفك الأندرويد. كل ما عليك فعله هو تثبيت التطبيق على التلفزيون – بالطبع لابد أن يكون تليفزيون ذكي بنظام أندرويد – وتثبيت التطبيق على هاتفك الأندرويد ثم قم بفتح التطبيق على الهاتف وحدد الملفات التي تريد مشاركتها سواء كانت صور أو موسيقى أو أفلام أو فيديو أو أي نوع من الوسائط ثم قم بفتح التطبيق على التليفزيون لاستقبال الملفات وكل هذا من خلال الشبكة المحلية دون الحاجة لاتصال بالإنترنت.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

Duet

تطبيق Duet هو تطبيق مخصص للأزواج وشركاء الحياة والذي يحتوي على بعض الأفكار اللطيفة والمميزة بغرض تحسين العلاقات الزوجية وتقييمها من نواحِ عديدة. التطبيق مجاني حتى الآن ويعتبر بمثابة محلل نفسي لتحليل العلاقات الزوجية وتقديم العديد من الاستشارات الإيجابية لتحسين العلاقات الزوجية.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

Bubble Level

تطبيق Bubble Level يأتي إلينا بفكرة جديدة كلياً لم نراها من قبل إذ أنه يمنحك القدرة على قياس مدى نسبة استواء الأسطح ما إذا كان أفقياً أو رأسياً. التطبيق بسيط جداً وبديهي إذ كل ما هو مطلوب منك هو أن تقوم بفتح التطبيق وتقوم بوضع الهاتف على أي سطح وسيحاول التطبيق أن يخبرك بنسبة استواءه بدقة ووضوح.

هذا التطبيق سيكون مميز إذا كنت تحاول قياس مدى استواء أي سطح ما قبل تركيب أي شيء أو وضع أي شيء على هذه الأسطح لتتأكد من نسبة استواؤها أو ما إذا كانت هناك أي نسبة ميول أو تعرجات على الأسطح. التطبيق يدعم الوضع الليلي واللغة العربية.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

Data Monitor

تطبيق Data Monitor هو تطبيق جديد ومفتوح المصدر يتيح لك القدرة على تتبع حجم ومقدار البيانات التي تستهلكها عبر الإنترنت يومياً. بهذا الشكل ستكون قادراً على تحديد ومعرفة أي التطبيقات التي تستهلك أكبر قدر من البيانات يومياً وذلك لمساعدتك على تقليل استهلاك مقدار البيانات.

من مميزات التطبيق أنه يستعرض لكم طريقة الاستخدام من خلال مخططات بيانية بسيطة وسهلة وواضحة ومن الممكن ضبطه على نسب محددة من البيانات لكي يقوم بتنبيهك قبل تجاوز الحد المسموح من البيانات وكل هذا من أجل إدارة بياناتك بشكل بسيط وبديهي. فإذا كنت تعتمد باقة إنترنت محدودة من خلال اتصال البيانات فهذا التطبيق سيكون بمثابة رفيقك الأفضل.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

DigiCard – Business Card

إذا كنت تريد إنشاء هوية رقمية خاصة بك والاحتفاظ بها على هيئة رمز QR Code لسهولة مشاركتها مع الآخرين لاحقاً فهذا التطبيق مصمم لهذا الغرض تحديداً.

ستحتاج فقط لإضافة جميع المعلومات الشخصية الخاصة بك مثل الاسم بالكامل ورقم الهاتف وأي عدد من عناوين البريد الإلكتروني والاسم الوظيفي واسم شركتك وموقعك الإلكتروني وما إلى ذلك وبعد ذلك اختيار تصميم محدد والآن لم يعد متبقِ سوى أن يقوم شخص ما بمسح رمز الاستجابة السريعة الخاص بك للحصول على هذه المعلومات بكل سهولة.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

Ploter

تطبيق Ploter عبارة عن مكتبة سحابية عبر الإنترنت لجمع الكتب الإلكترونية والصوتية إذ يمكنك الاعتماد عليه من أجل تحميل جميع الكتب الصوتية الخاصة بك إلى السحابة وتشغيلها عبر الإنترنت. التطبيق يدعم تعدد الأنظمة الأساسية مثل أندرويد و iOS لسهولة مزامنة الكتب الخاصة بك عبر الأنظمة المختلفة وهو سهل الاستخدام ولكنه تطبيق أساسي للغاية بمعنى أنه يفتقد لعدد كبير من الميزات التي يُمكن العثور عليها في تطبيقات القراءة الصوتية التي تعمل دون الاتصال بالإنترنت.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

20 Minutes Till Dawn

هذه لعبة إطلاق نيران أكثر من رائعة والهدف الوحيد منها هو البقاء على قيد الحياة لمدة 20 دقيقة كاملة قبل أن تنتقل إلى المرحلة التالية. خلال ممارسة اللعبة يمكنك فتح المزيد من الشخصيات والحصول على المكافآت لترقية أسلحتك ومهاراتك القتالية. أجمل ما في اللعبة أنك ستلاحظ أنها تزداد صعوبة بمرور الوقت وهو بمثابة عنصر رائع لزيادة التحدي والمنافسة والصراع على البقاء.

السعر : مجاني