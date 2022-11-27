تطبيقات الايفون والايباد الأسبوعية باقة تطبيقات أساسية لا غني عنها يومياً

في هذا العدد من سلسلة تطبيقات الايفون والايباد الأسبوعية نقدم بعض التطبيقات المختارة بعناية بعضها مجاني تماماً وبعضها الآخر قد يكون مجانياً لفترة محدودة فسارع باقتنائها قبل انتهاء تلك العروض.

تطبيق ToDue لإدارة النفقات الشخصية

هو تطبيق يساعدك على إدارة النفقات الخاصة بك ومعرفة أوجه الصرف المختلفة ونصيب كل شيء من نفقاتك، ومساعدتك على الإدخار وإدارة أموالك وتنظيم ميزانية الشهر بصورة أفضل.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق FotMob لمتابعة نتائج المباريات

هذه الأوقات نتابع جميعاً مباريات كأس العالم قطر 2022 وإذا كنت لا تجد وقتاً لمتابعة كافة المباريات فقد يساعدك هذا التطبيق الذي يعرض لك مواعيد المباريات والنتائج والتشكيل وكافة الأخبار التي تريدها ليس فقط المتعلقة بكأس العالم بل بجميع المباريات.

السعر : مجاني

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تطبيق Equal محول الوحدات

هو تطبيق يساعدك على التحويل بين وحدات القياس المختلفة الرياضية والكيميائية والفيزيائية وغيرها من الوحدات التي تستخدمها في الدراسة والحياة اليومية.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع لل تعارف والبحث عن زواج!



تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق Countdown عداد المناسبات

هو تطبيق خفيف يساعدك على عمل عداد تنازلي للمناسبات التي تود انتظارها، ميزة هذا التطبيق أنه يتيح لك إضافة ويدجت مصغر على شاشة القفل أو الشاشة الرئيسية دون الحاجة إلى الدخول إلى التطبيق.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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ألف ألف – راديو سعودي

هو راديو إذاعي سعودي شبابي يتناول مواضيع شبابية مختلفة من داخل المجتمع السعودي، ويوفر التطبيق إمكانية الاستماع إلى البث المباشر أو البودكاست المسجل.

السعر : مجاني

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تطبيق تتبع العادات اليومية Goal Streak Calendar

هو تطبيق مميز يساعدك على بناء عادات يومية جيدة، يتيح لك التطبيق إضافة ما تريد من العادات وسوف يعمل على تذكيرك بها يوماً بعد يوم ومراقبة مدى مواظبتك على تلك العادات، هناك ويدجت خاص بالتطبيق أيضاً على الصفحة الرئيسية.

السعر : مجاني لفترة محدودة