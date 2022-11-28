الجيل الثالث من هواتف سامسونج القابلة للطي تتلقى تحديث أندرويد 13 النهائي!

طرحت سامسونج مؤخراً تحديث أندرويد 13 المستقر والنهائي لكل من جالكسي زد فولد 3 وجالكسي زد فليب 3 وهذا التحديث يأتي بعد أن تلقت عشرات الأجهزة من هواتف جالكسي التحديث النهائي خلال الأسابيع الماضية. بالطبع، تحديث أندرويد 13 يأتي على هيئة واجهة One UI 5.0 المُخصصة من شركة سامسونج.

الجيل الثالث من هواتف سامسونج القابلة للطي تتلقى تحديث أندرويد 13

في البداية، تم طرح التحديث النهائي من أحدث نظام تشغيل لهواتف الجيل الثالث القابلة للطي في الهند. يتلقى هاتف جالكسي زد فولد 3 التحديث بإصدار البرنامج F926BXXU2DVK3، في حين أن هاتف جالكسي زد فليب 3 يتلقى التحديث برقم إصدار F711BXXU3DVK3.

كانت قد طرحت سامسونج التحديث الجديد لجميع المستخدمين المشتركين في البرنامج التجريبي على مستوى العالم، ولكن من المتوقع أن يتبع الهند العديد من المناطق الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة.

يأتي تحديث One UI 5.0 المستند على نظام أندرويد 13 بعدد هائل من الميزات الجديدة والتغييرات والتحسينات التي تعمل على تحسين الأداء العام لأجهزة جالكسي وتعزيز تجربة المستخدم.

ضمن الأشياء الأكثر إثارة للاهتمام بالتحديث هي رموز وأيقونات التطبيقات الجديدة والقوائم الجديدة المُعاد تصميمها بداخل تطبيقات سامسونج ومجموعة كبيرة من الرسوم المتحركة المُحسنة.

علاوة على ذلك، إذا كنت تسعى لتحسين مظهر وجمال واجهة الهاتف فسوف تجد بين يديك العديد من خيارات التخصيص المختلفة. ستلعب الإيماءات المُحسنة وويدجيت الشاشة الرئيسية دور كبير في تحسين قدرات المستخدم الإنتاجية عن طريق منحه القدرة على الوصول السريع إلى التطبيقات.

بالإضافة إلى ذلك، فلقد حصلت تطبيقات الأسهم الافتراضية الخاصة بشركة سامسونج على عدد كبير من التحسينات. الآن أصبحت التطبيقات الافتراضية مثل لوحة مفاتيح سامسونج ومتصفح سامسونج والكاميرا والمعرض و Bixby Routines والتقويم والعديد من التطبيقات الأخرى تدعم سهولة الاستخدام وتحسين الوظائف.

ضمن الميزات الحصرية المقتصرة على هواتف سامسونج القابلة للطي تظهر بوضوح من خلال الوضع المرن وشريط المهام السفلي وهذه الوظائف تلقت تحسينات كبيرة مع التحديث الأخير. كل هذا بالطبع بجانب تحسين مستوى الخصوصية وإمكانية الوصول والأمان.

الجدير بذكره أن سامسونج تطرح التصحيح الأمني لشهر نوفمبر مع تحديث One UI 5.0 النهائي لهذه الهواتف. وبالتالي ستكون هذه الهواتف مؤمنة ضد جميع الثغرات الأمنية التي تم اكتشافها مؤخراً.

إذا كنت تمتلك أي من هواتف الجيل الثالث القابلة للطي، فمن المتوقع أن يصل إليك قريباً تحديث أندرويد 13. فقط انتظر أي إشعار جديد بداخل الإعدادات.