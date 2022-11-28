هذا ما نعرفة عن هاتف بيكسل 7a حتى الآن!

أطلقت شركة جوجل هاتف بيكسل 6a في وقت سابق من عام 2022 الجاري. ومؤخراً تم رصد هاتف جديد يحمل الاسم الرمزي Lynx L10 والذي ادعت العديد من المصادر أنه من المُحتمل أن يتم إطلاق هذا الهاتف باسم بيكسل 7 ميني نظراً لمواصفاته المتطورة.

ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من الشائعات التي تؤكد على أن هذا الطراز سيتم إطلاقه باسم Pixel 7a خاصة وأن إعداد الكاميرا في الهاتف يحمل اسم “Pixel 22 Mid-Range” وهذه العبارة تعني باللغة العربي ” بيكسل عام 2022 متوسط المدى”.

أما بالنسبة لهواتف Pixel 7 فهي تحمل إعداد كاميرا يُرمز له بــ “Pixel 22 Premium”. على كل حال من الواضح أن جوجل تستعد للإعلان عن هاتف جديد متوسط المدى خلال الأشهر القليلة القادمة.

ووفقاً للشائعات، يُقال أن هذا الهاتف الجديد يحتوي على مستشعر كاميرا رئيسي طراز Sony IMX787 بدقة 64 ميجابكسل بدلاً من مستشعر Sony IMX363 الذي تم تجهيز هاتف Pixel 6a به.

أيضاً سيحتوي هاتف بيكسل 7a على مستشعر Sony IMX712 كعدسة واسعة المجال. يبدو أن جوجل اتخذت قرارها النهائي بشأن استبدال مستشعر Samsung GN1 بدقة 50 ميجابكسل الذي تم استخدامه مع الطراز السابق.

سيمتاز هاتف جوجل الجديد بشاشة +FHD بمعدل تحديث 90Hz وهي ترقية مثالية بعد استخدام شاشة بمعدل تحديث 60Hz فقط في هاتف Pixel 6a. ومع ذلك لسنا متأكدين من حجم الشاشة حتى الآن. ولكن الأخبار الجيدة هي أن الهاتف الجديد سيكون داعماً لتقنية الشحن اللاسلكي.

الغريب في الأمر أن شفرة المصدر التي تم رصدها للهاتف الجديد كشفت عن وجود شريحة WCN6740 Wi-Fi 6E الخاصة بشركة كوالكم، على الرغم من أن الشريحة المستخدمة مع هواتف بيكسل 7 هي Broadcom BCM4389 وهذا يعني أنه من المحتمل ألا تستخدم جوجل معالج Tensor مع الهاتف القادم، ولكن بدلاً من ذلك ستستخدم إحدى شرائح كوالكم الحديثة.

هذا هو كل ما لدينا حول هاتف بيكسل 7a حتى الآن. من المتوقع أن يتم الكشف عن الهاتف في وقت ما خلال النصف الثاني من عام 2023 ومن المتوقع أن نرصد المزيد من التسريبات المتعلقة به خلال الفترة القادمة.