هل تحسنت سرعة شاحن MagSafe مع ايفون 14؟

منذ إطلاق هواتف ايفون 12 وهناك ميزة ماجسيف MagSafe والتي تعتبر طريقة ذكية من ابل ليس فقط من أجل الشحن اللاسلكي وإنما كذلك من أجل ربط الملحقات والاكسسوارات المختلفة الداعمة لتلك التقنية. إن كنت مهتماً بتقنية شحن ماجسيف MagSafe فهذا ما نعرفه عن سرعة الشحن عبرها مع هواتف ايفون 14 ؟

بشكل أساسي، لم تغير ابل من آلية ماجسيف على هواتف ايفون 12 أو 13 فضلاً عن هواتف ايفون 14 بإصداراتها المختلفة، لكن بشكل ما ابل وجدت طريقها من أجل تحسين كفاءة الشحن اللاسلكي عبر ماجسيف على هواتف ايفون 14.

زيادة في سرعة شحن ماجسيف على ايفون 14

مؤسسة ChargerLab قامت باختبار سرعة الشحن اللاسلكي على كلٍ من ايفون 13 برو ماكس و ايفون 14 برو ماكس.

باستخدام شاحن ماجسيف، يتم شحن هاتف ايفون 14 برو ماكس في غضون ساعتين و 18 دقيقة بينما يتم شحن الإصدار الأسبق ايفون 13 برو ماكس في غضون ساعتين و 26 دقيقة من 0% وحتى 100%، هذا ليس فارقاً كبيراً بالمرة.

الفارق الرئيسي يتمثل في سرعة الشحن خلال الساعة الأولى تحديداً حيث تصل نسبة الشحن في الساعة الأولى على ايفون 14 برو ماكس إلى 67% بينما تبلغ نسبة شحن ايفون 13 برو ماكس إلى 57%.

هذا التحسن في كفاءة وسرعة شحن ماجسيف MagSafe راجع بالأساس إلى تحسين نظام تبديد الحرارة الزائدة في الايفون أثناء الشحن، رغم ذلك تظل سرعة شحن ايفون 14 برو ماكس عبر الشاحن السلكي التقليدي أفضل ويمكن شحن البطارية حتى 80% في غضون ساعة كاملة.

يُباع شاحن ماجسيف الرسمي لهواتف الايفون بسعر يبدأ من 39 دولار أمريكي. تعمل تقنية ماجسيف MagSafe مع حلقة مغناطيسية في الجهة الخلفية للايفون وأخرى في الشاحن أو الغطاء أو المحفظة وعندما يقتربان من بعضهما البعض يلتصقان مغناطيسياً ويتم الشحن.