سامسونج قد تطلق هواتف جالكسي S23 بمعالج SD 8 Gen 2 على مستوى العالم!

خلال الشهرين الماضيين ذكرت العديد من المصادر بعض المعلومات المثيرة للاهتمام فيما يتعلق بشرائح المعالجة التي سيتم تجهيز هواتف سلسلة جالكسي S23 بها العام المقبل.

ولكن اليوم، لدينا معلومات رائعة وربما يكون مصدرها من داخل شركة سامسونج نفسها إذ من المتوقع أن يتم شحن هواتف جالكسي S23 بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC وعلى مستوى العالم.

سيتم تجهيز هواتف جالكسي S23 بمعالج Snapdragon 8 Gen 2

مؤخراً رصدنا بعض التقارير التي أشارت إلى أن الشركة الكورية أوقفت العمل على معالج Exynos 2300 SoC بشكل كامل، أو لكي نكون أقرب للدقة، فإن معالج Exynos 2300 لم يكن قيد التطوير من الأساس.

كان من المفترض أن يتم تجهيز هواتف جالكسي S23 المتوجهة إلى الأسواق الأوروبية والشرق الأوسط ودول آسيا بمعالج Exynos 2300 SoC، بينما تحصل أسواق كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على سلسلة جالكسي S23 التي تحتوي على معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC.

ولكن على الأرجح، سامسونج قررت أخيراً أن تتخلى عن معالج Exynos من أجل تحسين مبيعات هواتفها الرئيسية وهذا هو ما أشار إليه مُسرب الأخبار الشهير Ice Universe.

ولكن Universe لم يكن المصدر الوحيد الذي أشار إلى هذه الاحتمالية، حيث ذكرت العديد من الصحف والمواق الكورية أن شركة سامسونج تعتزم إطلاق سلسلة جالكسي S23 بمعالج كوالكم سناب دراجون الجيل الثاني وعلى مستوى العالم. مما يعني أنه لن يكون متغير من السلسلة بمعالج Exynos.

الجميع على يقين بأن شرائح كوالكم كانت دائماً الأفضل من شرائح إكسينوس وهو ما تسبب في إحباط وغضب العديد من مُحبي العلامة التجارية الذين يرغبون في الحصول على هواتفها الرائدة سنوياً.

معالج كوالكم كان الأفضل على صعيد مستوى الأداء ودرجات الحرارة وكفاءة استهلاك الطاقة، وخلال السنوات القليلة الماضية اتسعت الفجوة بينه وبين معالج Exynos بكل ووضح. تعتقد سامسونج أن هذا كان سبباً رئيسياً في هبوط مبيعات هواتفها في الأسواق الأخرى. وربما هذا ما دفع الشركة لتغيير استراتيجيتها والبدء في الاعتماد على معالج كوالكم لجميع هواتفها الرئيسية.

بالنسبة لمعالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC فقد تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، واستطاع المعالج أن يقدم قفزة جيدة على صعيد مستوى الأداء بفارق بلغت نسبته ح20% تقريباً مقارنة بمعالج سناب دراجون 8 الجيل الأول.