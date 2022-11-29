قريباً متجر جوجل بلاي سيعرض إعلانات للتطبيقات في نتائج سجلات البحث!

من الطبيعي أن تعرض جوجل التطبيقات الشائعة الأكثر تحميلاً على متجر جوجل بلاي وربما هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعلنا نرى العديد من الألعاب الموصي بها في جميع أنحاء الواجهة.

ولكن من الواضح أن جوجل لن تكتفي بهذه الطريقة الإعلانية إذ يُقال أن الشركة لديها استراتيجية مختلفة في المستقبل القريب ستتضمن طريقة جديدة لعرض إعلانات التطبيقات من خلال سجلات البحث داخل متجر جوجل بلاي.

أصدرت جوجل مؤخراً إعلان رسمي لمطوري التطبيقات أنها بصدد إضافة بعض التغييرات الرئيسية على نظام المتجر الأساسي. لم نكن متأكدين من كيفية ظهور هذه التغييرات لأن الميزة كانت – وهي لا تزال في الواقع – قيد التطوير. ولكن يبدو أن الشركة اتخذت قرارها النهائي بالفعل في تحسين استراتيجية إعلانات التطبيقات.

متجر جوجل بلاي سيعرض إعلانات للتطبيقات في سجلات البحث الخاصة بك

تم رصد سياسة الإعلان الجديدة بواسطة بعض الأشخاص في موقع 9To5Google والذي أشار من خلال تقريره إلى أنه بمجرد النقر على شريط البحث المتواجد في متجر جوجل بلاي فسوف تحصل على سجلات البحث الخاصة بك سابقاً وسوف ترى عدد قليل من طلبات البحث الأخيرة وسوف تعرض نتائج البحث تطبيقات بعينها إذا قمت بكتابة الحروف الأولى المتوافقة مع أسماء هذه التطبيقات.

كما وقد أشار صاحب التقرير إلى أنه بمجرد النقر على سجل البحث الخاص به داخل المتجر فقد حصل على نتائج تتضمن ثلاث تطبيقات عشوائية، حتى وقبل أن يقوم بكتابة أية حروف في شريط البحث.

الغريب أن صاحب التقرير أكد على أنه لم يقم بالبحث عن هذه التطبيقات التي ظهرت له في أي وقت سابق، ولم يتفاعل معها بأي شكل من الأشكال. بالإضافة إلى ذلك، فهو لم يقم بتثبيت هذه التطبيقات في أي مرات سابقة. كل هذه الدلائل تشير إلى أن جوجل بدأت بالفعل في تطبيق سياسة الإعلان عن الألعاب بنتائج سجلات البحث داخل المتجر.

على كل حال، لا نعرف مما إذا كانت جوجل تخطط لطرح استراتيجية الدعاية الجديدة على نطاق واسع أم إنها ستكون محدودة. ولكن لكي نكون صادقين معكم، فعند النظر إلى هذه الخاصية الجديدة بتمعن، ففي الواقع لا يوجد بها أي شيء سيئ على الإطلاق نظراً لأنها ليست طريقة تداخلية للغاية من أجل الإعلان عن التطبيقات ولن تؤثر بشكل سلبي على تجربة بحث المستخدمين داخل المتجر.

فمجرد الإعلان عن ثلاث تطبيقات في سجل البحث من الممكن أن تساعد المستخدمين على معرفة أي التطبيقات الشائعة مؤخراً التي من الممكن أن تكون ذات فائدة ودون أن يكون لها تأثير سلبي على ازدحام الواجهة.