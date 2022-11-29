شاهد التصميم الجديد لهاتف سامسونج جالكسي A54 وتعرف على أبرز مواصفاته!

لا يزال أمامنا عدة أشهر قليلة قبل أن نرى هاتف الفئة المتوسطة المميز من شركة سامسونج Samsung Galaxy A54 ولكن بالرغم من ذلك فلقد ظهرت مؤخراً مجموعة من الصور والعروض عالية الجودة للهاتف، فضلاً عن فيديو آخر يستعرض الهاتف بزاوية 360 درجة ولكنه ليس فيديو رسمي.

هذه الصور مصدرها OnLeaks وتم تصميمها بواسطة المُصمم الشهير Steve H. McFly. وسوف نوضح لكم من خلال هذا التقرير وجهة نظرنا الشخصية حول هذا التصميم وأبرز الاختلافات بينه وبين التصميمات السابقة.

هاتف سامسونج جالكسي A54 يحصل على تصميم مختلف

من خلال الصور التي شاركها المصدر، يبدو أن هناك اختلاف ملحوظ في التصميم بين هاتف جالكسي A54 وهاتف جالكسي A53 الذي تم إطلاقه في وقت سابق من العام الجاري.

بمجرد إلقاء نظرة سريعة على الهاتف سوف تدرك مباشرةً أن الإصدار الجديد أقصر قليلاً من حيث الطول وأعرض قليلاً من حيث القُطر.

وفقاً للمصدر، فإن أبعاد وقياسات الهاتف تبلغ 158.3×76.7×8.2 مم وعند مقارنة هذه الأبعاد مع هاتف جالكسي A53 الذي تبلغ أبعاده 159.6×74.8×8.1 مم فمن الواضح أن الطراز الجديد أقصر بفارق 1.3 مم وأعرض من حيث القطر بفارق 1.9 مم. ولكن بالرغم من ذلك لا يزال كلا الهاتفان سميكان من حيث السُمك.

لسنا متأكدين حتى الآن من الدافع الرئيسي وراء تغيير سامسونج لتصميم هاتف الفئة المتوسطة الأشهر على الإطلاق. ولكن هذا التصميم يعني أننا سنحصل على شاشة أصغر بفارق ضئيل جداً، ومع ذلك، فسوف يحصل الهاتف على حواف أكثر سُمكاً بفارق بسيط.

على كلٍ، سيأتي هاتف جالكسي A54 بشاشة AMOLED بدقة +FHD قياس 6.4 إنش بمعدل تحديث يبلغ 120Hz. للتذكير فقط، هاتف جالكسي A53 يمتاز بشاشة قياس 6.5 إنش. ولكن لا تزال كاميرا السيلفي للصور الشخصية متواجدة في مركز منتصف الشاشة.

أما بالنسبة لتصميم الجانب الخلفي للهاتف فمن الواضح أن سامسونج قررت اختيار تصميم إعداد الكاميرا الخلفي محاذاة بشكل عمودي وكل مستشعر بارز مباشرةُ من الغطاء الخلفي دون وجود نتوء أو جزيرة مخصصة لاحتضانه. حتى وحدة إضاءة Flash LED متواجدة وحدها بشكل منفصل.

هذا التصميم ليس جديداً كلياً ولقد رأيناه مؤخراً على أغلب هواتف شركة سامسونج. ولكن الشيء المُلفت للانتباه هو أن الشركة قررت التخلص من مستشعر التصوير الرابع الخاصة باستشعار العُمق وبالتالي فإن جميع هواتف الفئة المتوسطة القادمة من الشركة خلال عام 2023 لن تحتوي على عدسة مخصصة لاستشعار العُمق.

لا توجد اختلافات جوهرية أخرى في الهاتف إذ أنه لا يزال زري خفض ورفع الصوت وزر الطاقة الرئيسي متواجدين على الحافة اليمنى للهاتف.

الحافة السفلية أيضاً تحتوي على منفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، بجانب شبكة مكبر الصوت، وفتحتان للميكروفون، ولكن من الممكن أن تكون فتحة منهما لدرج بطاقة SIM.

أطلقت سامسونج هاتف جالكسي A53 وهاتف جالكسي A52 في شهر مارس على التوالي خلال الأعوام السابقة. ولكن من المحتمل أن يأتي هاتف جالكسي A54 مبكراً عن موعده عدة أشهر. والدليل على ذلك أن الهاتف حصل بالفعل على مجموعة من الموافقات التنظيمية منذ عدة أشهر.