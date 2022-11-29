هذه أفضل التطبيقات والألعاب لعام 2022 وفقاً لآبل!

كشفت ابل عن أفضل التطبيقات والألعاب في متجر الآب ستور لعام 2022 وهي عبارة عن تشكيلة متنوعة من تطبيقات وألعاب صنعها مطورون من مختلف أنحاء العالم وتم اختيارها بواسطة فريق محرري الآب ستور التابع لآبل.

يتم اختيار التطبيقات والألعاب الفائزة وفقاً لعدة عوامل أهمها تجربة الاستخدام المميزة والتصميم الإبداعي والتأثير الثقافي العميق الذي تحدثه وفقاً لما ذكرته ابل عبر موقعها الرسمي.

المطورون الفائزون سوف يحصلون على درع الآب ستور من ابل بجانب هدايا أخرى، فضلاً عن امتيازات تتضمن ظهور التطبيقات والألعاب الخاصة بهم في ترشيحات ابل واختيارات المحررين بدون مقابل ما يساعدهم على انتشارها وتوسيع قاعدة المستخدمين.

جائزة أفضل تطبيق لهواتف الايفون كانت من نصيب تطبيق التواصل الاجتماعي BeReal والذي يتيح للمستخدمين مشاركة لحظاتهم اليومية الحقيقية مع الأصدقاء والمتابعين ويسعى التطبيق للاختلاف عن منصات التواصل الاجتماعي الأخرى التي أحياناً تقدم صورة مزيفة أو مغلوطة عن أصحابها.

أما جائزة أفضل تطبيق لأجهزة الايباد فذهبت إلى تطبيق GoodNotes 5 وهي تطبيق يساعد مستخدمي الايباد على تسجيل الملاحظات عبر الشاشة أو باستخدام القلم مع مزايا مثل المزامنة والتحويل إلى PDF ومزايا أخرى.

أفضل لعبة على هواتف الايفون من اختيار ابل كانت Apex Legends Mobile وهي لعبة استراتيجية حربية تُلعب عبر الإنترنت من شركة Electronic Arts، أما أفضل ألعاب الايباد فكانت Moncage وهي لعبة ألغاز وذكاء.

أما بالنسبة لأجهزة ماك وتلفاز ابل Apple TV وخدمة الألعاب ابل آركيد فجاءت الاختيارات كالآتي:

أفضل تطبيق لأجهزة ماك: MacFamilyTree وهو برنامج خاص بعلم الأنساب وتتبع شجرة العائلة.