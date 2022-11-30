أول هاتف في العالم بشاشة E6 AMOLED هو iQOO 11 والطرح بعد أيام!

أكدت العلامة التجارية التابعة لشركة فيفو أنها تستعد من أجل الكشف عن هواتف iQOO 11 يوم 2 ديسمبر القادم. ومن خلال العروض الأولية التي شاركتها معنا الشركة استطاعت أن تأجج حماس المتابعين بعد أن أكدت على أن هواتف iQOO 11 ستمتاز بشاشة 2K E2 AMOLED بمعدل تحديث بسرعة 144Hz والتي تدعم مستوى تدعين PWM 1440Hz وشحن فائق السرعة يبلغ 200 وات.

صرحت iQOO من خلال العروض التي شاركتها أن هواتف iQOO 11 ستكون هي أولى الهواتف في العالم التي يتم إطلاقها بشاشة E6 AMOLED بدقة +QHD ومعدل تحديث 144Hz.

بواسطة اللقطات يمكننا رؤية دعم شاشات هذه الهواتف لمعدل سطوع تبلغ ذروته 1800 شمعة، مع الدعم لمحرك XDR والاعتماد على خوارزمية متطورة للغاية لضبط دقة السطوع ومعايير الألوان بشكل تلقائي.

شاشات E6 AMOLED هي الأفضل بكل تأكيد من حيث توفير عمر البطارية إذ أن هذه الشاشات قادرة على تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 13% تقريباً مقارنة بشاشات E5 AMOLED.

جميع هواتف سلسلة iQOO 11 – والتي نعتقد أنهما هاتفين فقط حتى الآن – سوف تدعم معدل تعتيم عالي التردد PWM 1440Hz وهو نفس معدل التعتيم الذي رأيناه على هاتف Vivo X90 Pro Plus.

أكدت iQOO أنها سوف تستخدم تقنية LTPO المطورة داخلياً من أجل ضبط معدلات تحديث الشاشة بشكل ديناميكي للعمل بسرعة 60Hz أو 120Hz بناءً على المحتوى المعروض على الشاشة.

ولكن من الواضح أن تقنية LTPO لم تشتمل على وضع معدل تحديث 144Hz أثناء ضبط الشاشة على دقة 2K. بجانب هواتف iQOO 11، ذكرت بعض المصادر أن الشركة تستعد للكشف عن هواتف متوسطة المدى بشاشة E5 AMOLED بدقة FHD وسيكون هناك هواتف أخرى بدقة 1.5K للفئة المتوسطة.

بالتأكيد سيتم تجهيز هواتف iQOO 11 بمعالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 SoC وذاكرة تخزين حديثة من النوع UFS 4.0 وذاكرة عشوائية ضخمة من النوع LPDDR5X.

سوف تستخدم شركة iQOO شريحة V2 المطورة داخلياً من أجل تحسين أداء الهواتف وإدارة استهلاك الطاقة. هاتف iQOO 11 سوف يدعم الشحن فائق السرعة بقدرة 120 وات، بينما سيأتي أخوه الأغلى ثمناً بدعم الشحن السريع بقدرة 200 وات.