أطلقت الصين، مساء الثلاثاء، صاروخا يحمل 3 رواد فضاء لاستكمال بناء محطتها الفضائية الدائمة وتوسيعها لأقصى طاقتها.

وأطلقت وكالة الفضاء المأهولة الصينية سفينة الفضاء شنتشو 15 على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش 2 إف، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي البلاد.

وتحمل مركبة الفضاء على متنها 3 رواد وهم: في جيون لونغ، ودنغ تشينغ مينغ، وتشانغ لو، لتنفيذ مهمة الرحلة الفضائية، وسيبقى أفراد الطاقم في المدار حوالي 6 أشهر.

وبعد دخولها المدار، ستلتحم السفينة شنتشو 15 بطريقة سريعة وآلية بالمنفذ الأمامي للوحدة الأساسية لمحطة الفضاء تيانخه، وذلك ستُوسع محطة الفضاء الصينية إلى تكوينها الأكبر الذي يشمل 3 وحدات و3 سفن فضائية، ليصل وزنها الإجمالي إلى قرابة 100 طن.

The post لاستكمال محطتها الفضائية.. الصّين تطلق صاروخا يحمل 3 رواد فضاء appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا