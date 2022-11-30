شركة OnePlus تؤكد: الرائد التالي سيكون OnePlus 11 بمعالج كوالكم الجديد

بعد أن أعلنت كوالكم بشكل رسمي مؤخراً عن معالجها الرائد الجديد كلياً Snapdragon 8 Gen 2 SoC تستعد العديد من العلامات التجارية الشريكة لتجهيز هواتفها الذكية الرائدة التالية باستخدامه.

كما يتضح من الاسم، هذا المعالج الجديد قادم لكي يكون خليفة أو ليحل محل معالج الجيل الأول Snapdragon 8 Gen 1 SoC الذي تم طرحه في شهر ديسمبر من العام الماضي. ولكن هذه المرة، جاء المعالج الجديد مبكراً عن موعده أسابيع قليلة، مما يعني أنه على الأرجح سنبدأ في رؤية الهواتف الذكية الرائدة التي تستخدمه قبل نهاية العام الجاري.

خلال مؤتمر قمة التكنولوجيا السنوي لشركة كوالكم كشفت عن مجموعة من العلامات التجارية الشريكة التي سوف تستخدم المعالج الجديد. والآن، أكدت شركة وان بلس – OnePlus على أنها ستكون من بين أوائل الشركات المستفيدة.

بواسطة ملصق ترويجي لشركة وان بلس على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت الشركة أن هاتفها التالي OnePlus 11 سيكون من بين أوائل الهواتف الذكية الرائدة التي سيتم إطلاقها للسوق بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC، كما وقد أعلنت الشركة أنها تستعد لإطلاق أول منصة مفتوحة للتبع البصري من أجل الهواتف الذكية.

كنا قد علمنا من خلال التسريبات السابقة أن هاتف OnePlus 11 يحمل الاسم الرمزي OnePlus 11-PBH110 وسوف يمتاز بشاشة LTPO بفتحة ثقب لإيواء الكاميرا الأمامية قياس 6.7 إنش وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

سيتم تجهيز الهاتف بواسطة بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدر 100 وات ومن المؤكد أن الهاتف سيكون مؤهلاً لدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

بالنسبة لقسم البصريات فمن المحتمل أن يحتوي الهاتف على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مصحوباً بمستشعر 48 ميجابكسل للتكبير ومستشعر آخر بدقة 32 ميجابكسل.

أما على صعيد مستوى الأداء فمن المؤكد أن هاتف OnePlus 11 سيكون من بين أوائل الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد الأقوى على الإطلاق بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC.

يحتوي المعالج على نواة واحدة ARM Cortex-X3 والتي أطلقت عليها كوالكم مُسمى “Prime” مُسجلة تردد سرعته 3.2 جيجاهرتز. بالإضافة إلى أربعة نوى متوسطة الأداء بتردد سرعته 2.8 جيجاهرتز وثلاث نوى عالية الكفاءة بسرعة تردد 2.0 جيجاهرتز.

صرحت كوالكم أن المعالج الجديد أقوى بنسبة 35% تقريباً من حيث أداء المعالجة المركزية ولكنه أفضل بنسبة 40% في كفاءة استهلاك الطاقة.