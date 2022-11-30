كيف يمكن لآبل تحسين أداء الكاميرا في ايفون 15 ؟

ابل كل عام تحسن من جودة تصوير الصور والفيديو عبر كاميرا الايفون ولا يكاد يمر عام دون أن تقدم ابل جديداً في الكاميرا، فما الجديد الذي يمكن أن تقدمه مع هواتف ايفون 15 القادمة؟

لا نعرف قطعاً ما الذي تنوي ابل فعله مع هواتف ايفون 15 لكن هناك بعض الشائعات والتقارير التي انتشرت في الآونة الأخيرة والتي قد تعطينا فكرة عما ستكون عليه الكاميرا.

مستشعر جديد للكاميرا

بحسب التقارير الصحفية الأخيرة القادمة من آسيا موطن سلاسل الإمداد الخاصة بآبل، فإن شركة سوني قد تحظى بتوريد حساسات الكاميرا إلى ابل ما يضعها في منافسة مباشرة مع سامسونج المورد الحالي لحساسات الكاميرا في هواتف الايفون.

هذا الحساس المتطور من سوني الذي تنوي توريده إلى ابل مع هواتف ايفون 15 يُقال أنه يضاعف إشارة تشبع الألوان في كل بكسل كما يلتقط المزيد من الضوء ويضبط مستوى التعرض (الإضاءة) أثناء التصوير عند المستوى المناسب دون زيادة أو نقص.

سيكون هذا الحساس مفيداً في مواقف محددة كذلك مثل تصوير شخص ما على خلفية ساطعة حيث سيلتقط المستشعر تفاصيل دقيقة دون أن تضيع أو تبهت.

تسيطر سوني وحدها على 44% من سوق حساسات الكاميرا العالمي، وتنافسها سامسونج بنحو 18.5%، وتسعى الأولى إلى زيادة حصتها العالمية لتبلغ 60% بحلول عام 2025.

ابل قد تستخدم هذا الحساس في جميع إصدارات ايفون 15 أو قد تجعله حصراً على إصدارات برو ضمن المزايا الحصرية في ايفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس .

كاميرا البيرسكوب

هواتف ايفون 15 برو قد تأتي مع كاميرا من نوع جديد وهي كاميرا البيرسكوب والتي سوف تجعل كاميرا الايفون قادرة على عمل التكبير البصري Optical Zoom بصورة أكبر لتصل إلى 10 أضعاف بدون تشويش. حالياً التكبير البصري في هواتف ايفون 14 برو يصل إلى 3 مرات فقط.

مزايا أكثر لكاميرا الإصدارات الأساسية

هواتف ايفون 15 وايفون 15 بلس قد تحصل على بعض المزايا المتوفرة حصراً في إصدارات برو من الايفون كزيادة دقة المستشعر إلى 48 ميجابكسل مثلاً أو إضافة خاصية التكبير البصري وغير ذلك.

كل المزايا الجديدة في الكاميرا تكون مدعومة بمعالج قوي من ابل مسئول عن معالجة الصورة والفيديو بالشكل المميز الذي يظهر أمامنا على الشاشة.