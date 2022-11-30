هذه هي التطبيقات الأكثر تأثيراً في حياة المستخدمين في عام 2022 بحسب ابل

ابل قد نشرت قائمة أفضل التطبيقات والألعاب لعام 2022 على متجر الآب ستور وفقاً لمحرريها وبجانب ذلك أيضاً اختارت ابل عدة تطبيقات وألعاب هي الأكثر تأثيراً في حياة المستخدمين.

وفقاً لما ذكرته ابل عبر موقعها الرسمي، فإن هذه التطبيقات والألعاب قد تركت أثراً في ثقافة المستخدمين وساعدتهم في التفاعل بشكل أفضل مع مشاعرهم والتواصل بشكل أصيل مع الآخرين.

ابل وتحديداً المحررين القائمين على متجر الآب ستور اختاروا تلك التطبيقات لأنها – من وجهة نظرهم – تساعد في جعل العالم أفضل.

ربما تحمل كلمات ابل في بيانها الرسمي بعض المبالغات لكن تلك التطبيقات التي ألقت الضوء عليها تستحق التجربة على أي حال.

تطبيق How We Feel

تطبيق How We Feel هو تطبيق يساعد المستخدمين على تسجيل مشاعرهم بصورة يومية وتحويل تلك المشاعر إلى كلمات ووضع استراتيجيات من أجل التعامل مع المشاعر السلبية.

لعبة Dot’s Home

Dot’s Home هي لعبة تتحدث عن أمور متعلقة بالإضطهاد والعنصرية تجاه ذوي البشرة السوداء وبطلة اللعبة فتاة من ذوات البشرة السوداء تعود بعجلة الزمن إلى الوراء لتعيش مغامرات مع عائلتها.

Locket Widget

Locket Widget عبارة عن ويدجت أو تطبيق مصغر يمكن إضافته إلى الشاشة الرئيسية وهدفه هو عرض صورة حية Live Photos التي يرسلها لك الأصدقاء والأحباء.

تطبيق Waterllama

Waterllama هو تطبيق يحفزك على شرب الماء بصورة منتظمة وإبقاء جسدك مرتوياً دوماً قدر الإمكان لما في ذلك من فوائد صحية، وذلك من خلال تحديات ممتعة وواجهة تشغيل جذابة.

التأثير الثقافي بالطبع يختلف من مجتمع لآخر، إذ أن لكل مجتمع خصوصيته وثقافته، وربما ترى تلك التطبيقات عادية ولا تشكل لك أهمية كبرى بخلاف تطبيقات أخرى أفادتك حقاً وكان لها تأثير إيجابي على حياتك.

أخبرنا عن أهم التطبيقات التي استخدمتها في 2022 عبر التعليقات