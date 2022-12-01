سامسونج تطرح تحديث أندرويد 13 لهاتف جالكسي زد فليب الجيل الأول

منذ عدة أيام قليلة طرحت سامسونج تحديث One UI 5.0 المستند على نظام أندرويد 13 لنموذج 5G من هاتف جالكسي زد فليب القابل للطي الجيل الأول في بعض دول أوروبا.

هاتف جالكسي زد فليب يتلقى تحديث أندرويد 13 في أوروبا

الآن، يتم طرح التحديث لنموذج 4G في أوروبا، بدءًا من دولة إيطاليا. من المتوقع أن توسع سامسونج المناطق المدعومة لتشمل جميع دول أوروبا والولايات المتحدة ومنقطة الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة القادمة.

وفقاً لتقرير موقع SamMobile، يتلقى الهاتف التحديث الجديد برقم إصدار F700FXXUAIVK3 والذي يحتوي على عدد كبير من الميزات الجديدة الافتراضية في نظام أندرويد 13، فضلاً عن ميزات التخصيص الجديدة التي أضافتها سامسونج على إصدار الواجهة الجديد.

سيحصل المستخدمون على إعادة تصميم بسيطة لواجهة المستخدم مع بعض الرموز الجديدة لأيقونات التطبيقات الافتراضية ورسوم متحركة أكثر سلاسة. مع تحديث أندرويد 13 تتيح الشركة الكورية للمستخدم القدرة على تخصيص خلفية الشاشة الرئيسية ونمط الساعة وعناصر واجهة المستخدم الأخرى مباشرةً من شاشة القفل.

علاوة على ذلك فلقد حصل تطبيق الكاميرا على عدد كبير من الميزات المثيرة للاهتمام. جنباً إلى جنب مع بعض ميزات التحرير الجديدة لمعالجة الصور بشكل أكثر فعالية. وقد أضافت سامسونج إمكانية التعرف الضوئي على الحروف OCR بداخل تطبيق المعرض لاستخراج النصوص من الصور بشكل أسهل أو بواسطة عدسة الكاميرا مباشرةً.

أخيراً وليس آخراً، تأتي واجهة One UI 5.0 المستندة على نظام أندرويد 13 ببعض ميزات إمكانية الوصول الجديدة وتحسين الخصوصية والأمان لهواتف سامسونج جالكسي.

جدير بالذكر أن التحديث الرئيسي لنظام أندرويد 13 يجلب معه التصحيح الأمني لشهر نوفمبر من أجل هاتف جالكسي زد فليب الجيل الأول. الإصدار الجديد من التحديث الأمني يعمل على إصلاح أكثر من 60 ثغرة أمنية والعديد من نقاط الضعف في نظام أندرويد وإصلاح بعض المشاكل والعيوب الخاصة بهواتف جالكسي.

وبالتالي، إذا كنت تمتلك هاتف سامسونج القابل للطي الجيل الأول، جالكسي زد فليب، سواء كان إصدار 5G أو إصدار 4G فمن المتوقع أن تحصل على التحديث الكبير لنظام أندرويد مصحوباً بالتحديث الأمني الجديد لإصلاح جميع الثغرات الأمنية والاستفادة من جميع الميزات الحديثة خلال وقت قريب جداً.

في جميع الأحوال يمكنك التحقق بنفسك يدوياً من داخل تطبيق الإعدادات مما إذا كان هنالك أي تحديثات قيد الانتظار. إذا اكتشفت وجود تحديثات جديدة، فما عليك سوى النقر عليها والتثبيت مباشرةً.