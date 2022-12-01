ابل تطلق تحديث iOS 16.1.2 – وهذه أهم المزايا الجديدة!

قامت ابل بإطلاق تحديث iOS 16.1.2 وهو تحديث فرعي جديد متاح الآن لهواتف الايفون لإصلاح بعض المشاكل التي تم رصدها خلال الأيام الماضية.

التحديث الجديد للايفون بحسب ابل يفعل شيئين رئيسين: الأول هو تحسين توافق هواتف الايفون مع شبكات المحمول اللاسلكية وهو ما قد ينتج عنه تحسن في شبكة الهاتف الخلوي.

أما الشئ الثاني فهو تحسين خاصية اكتشاف الحوادث في هواتف ايفون 14 وايفون 14 برو، وهو الميزة التي تجعل هواتف الايفون تكتشف الحوادث من تلقاء نفسها وتقوم تلقائياً بالاتصال بخدمات الطواريء.

تحسين خاصية اكتشاف الحوادث قد يشمل منع هواتف ايفون 14 من الاتصال بخدمات الطواريء بشكل عشوائي، مثلما كان يحدث عندما كان يستمتع المستخدمون بالألعاب في المدن الترفيهية.

ويمكن تنزيل تحديث iOS 16.1.2 هوائياً على الايفون بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديثات النظام Software updates لتنزيل التحديث وتثبيته ثم إعادة تشغيل الايفون.

إذا كنت تعاني من مشاكل في شبكة الاتصالات الخلوية على الايفون ربما يساعد هذا التحديث في حلها، وأيضاً من المحبذ تنزيله لكافة مستخدمي هواتف ايفون 14.

نحن الآن في انتظار تحديث iOS 16.2 من ابل والذي لا يزال حالياً في المرحلة التجريبية Beta والمقرر إطلاقه قبل نهاية العام الجاري، ومن أبرز ملامحه إضافة تطبيق Freeform الجديد للكتابة والرسم والتدوين والعمل الجماعي.