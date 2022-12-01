سيأتي هاتف شاومي 13 برو بمستشعر كاميرا 1 إنش!

بواسطة Yogesg Brar – مُسرب شهير على موقع تويتر – تم تسريب مواصفات هاتف شاومي 13 برو – Xiaomi 13 Pro ولكن بما أنه مجرد تسريب غير رسمي فلسنا متأكدين من صحة المعلومات التي جاء بها حتى الآن.

تسريب مواصفات شاومي 13 برو يكشف مواصفاته الخارقة

وفقاً للتسريب، فمن الواضح أن الهاتف سيكون بمثابة قفزة قوية في رصد شركة شاومي حيث سيحتوي الهاتف على مواصفات قوية جداً لكي يكون بدلاً أفضل من هاتف Xiaomi 12S Ultra الحصري للسوق الصينية فقط.

سيمتاز الهاتف بمستشعرات كاميرا احترافية وأحدث شرائح كوالكم. بدءًا من الشاشة سوف يحتوي هاتف Xiaomi 13 Pro على لوحة عرض LTPO دقتها +QHD بمعدل تحديث 120Hz قياس 6.7 إنش.

ذكر التسريب أن هذه الشاشة هي من تصنيع شركة سامسونج طراز Samsung AMOLED E6 وهي بالفعل أحدث لوحات العرض من سامسونج لمنصات الهواتف الذكية حتى الآن. سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC من شركة كوالكم والذي تم الإعلان عنه مؤخراً

بعض الاختبارات الأولية للمعالج أكدت على أنه سيقدم قفزة كبيرة على صعيد مستوى الأداء قد تصل نسبتها إلى 20% تقريباً مقارنة بمعالج سناب دراجون 8 الجيل الأول.

هذه أخبار جيدة جداً ولكننا نأمل فقط أن يكون على قدر كبير من الكفاءة واستهلاك الطاقة وأن يعمل في ظل درجات حرارة منخفضة. بالتأكيد المعالج الجديد يتم تصنيعه بواسطة شركة TSMC بدقة تصنيع 4 نانومتير.

يُقال أن الهاتف سيحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت رام وسيأتي على هيئة ثلاث إصدارات مختلفة من حيث سعة التخزين تتضمن 128 و 256 و 512 جيجابايت.

من المحتمل أن تستخدم شاومي شرائح الذاكرة الأحدث على الإطلاق LPDDR5X من أجل الذاكرة العشوائية، وستعتمد استخدام ذاكرة UFS 4.0 فائقة السرعة.

بنظام أندرويد 13 وشحن فائق السرعة بقدرة 120 وات

سيستمد هاتف شاومي 13 برو طاقته من بطارية بسعة 4800 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 120 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

سيحتوي الهاتف على شريحة Surge C2 و P2 لإدارة البطارية وسيعمل بواسطة واجهة MIUI 13 المخصصة من الشركة والمستندة على نظام أندرويد 13.

أما بالنسبة للبصريات، فسوف يمتاز الهاتف بمستشعر IMX989V من شركة Sony للكاميرا الأساسية وهو مستشعر دقته 50 ميجابكسل وهو نفس المستشعر المستخدم مع هاتف Xiaomi 12S Ultra ولكن من المحتمل أن يكون حصل على بعض التعديلات الطفيفة من أجل الهاتف الجديد.