بعد صبر دام طويلاً – هاتف سامسونج الاقتصادي جالكسي A02 يتلقى تحديث أندرويد 12

على الرغم من أننا على أعتاب تلقي جميع هواتف جالكسي للفئة المتوسطة تحديث أندرويد 13 إلا أن سامسونج بدأت مؤخراً في طرح تحديث أندرويد 12 لهاتف جالكسي A02 في الولايات المتحدة. بدأت الشركة في إطلاق تحديث أندرويد 12 لهذا الهاتف تحديداً منذ شهر يوليو الماضي، ولكن لم يصل التحديث إلى جميع الدول حتى الآن، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط.

ولكن مع طرح التحديث في الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن يحصل مستخدمو هاتف سامسونج الاقتصادي جالكسي A02 على التحديث في جميع المناطق المتبقية بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأسابيع القليلة القادمة.

يأتي تحديث أندرويد 12 بجميع الميزات الرئيسية التي رأيناها سابقاً على جميع هواتف سامسونج جالكسي، وهذا بالطبع مصحوباً بواجهة One UI 4.1 المُخصصة من سامسونج.

يتلقى هاتف جالكسي A02 التحديث برقم إصدار A025VSQU2CVJ1 ويبلغ مساحة التحديث أكثر من 1 جيجابايت. يحتوي التحديث على مجموعة رائعة من التغييرات اللطيفة حيث وفرت سامسونج واجهة مستخدم جديدة للنظام والقدرة على مطابقة الألوان لعناصر واجهة المستخدم وأيقونات التطبيقات لكي تتماشى مع اللون الأساسي البارز من خلفية الشاشة الرئيسية.

بالإضافة إلى ذلك، فهناك عدد كبير من الميزات التي طالت الكاميرا والمعروض وأدوات ويدجيت الشاشة الرئيسية ولوحة مفاتيح سامسونج وتطبيق متصفح سامسونج الافتراضي وتطبيقات خدمات الأسهم والمزيد غير ذلك.

أيضاً سيحصل المستخدمون على جميع ميزات الخصوصية الجديدة حيث سيبدأ الهاتف في عرض مؤشرات لكل من الكاميرا والميكروفون على شاشة الهاتف الرئيسية بمجرد استخدام أي منهما من قِبل التطبيقات أو خدمات الهاتف.

الآن أصبح تفقد جميع أذونات التطبيقات من داخل مكان واحد فقط وتعطيل جميع الصلاحيات التي يتم منحها للتطبيقات بكل سهولة بدلاً من التنقل إلى كل تطبيق بشكل فردي كما كان في السابق.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الغرض من ميزة حماية الحافظة الجديدة هو تنبيه المستخدم عند محاولة أي تطبيق الوصول إلى المعلومات الحساسة التي تم نسخها مثل كلمات المرور.

جدير بالذكر أن تحديث One UI 4.1 يأتي مصحوباً بتحديث شهر سبتمبر الأمني وهو للأسف قديم بعض الشيء بالنظر إلى أن سامسونج تطرح في الوقت الحالي تحديث شهر نوفمبر لجميع هواتفها الرئيسية. ومع ذلك، من الجيد الحصول عليه لأنه يهتم بإصلاح عشرات المشاكل ومعالجة العديد من الثغرات الأمنية التي تم اكتشافها في أجزاء وخدمات الهاتف المختلفة.

فقط في حال كنت تتساءل، فللأسف الشديد هاتف جالكسي A02 لن يتلقى تحديث أندرويد 13 إذ تم إطلاق الهاتف لأول مرة بنظام أندرويد 10 وهو من ضمن مجموعة هواتف سامسونج المؤهلة للحصول على تحديثين رئيسيين فقط لنظام أندرويد وبالتالي فإن أندرويد 12 سيكون آخر تحديث رئيسي للهاتف.