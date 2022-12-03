خبراء يحذرون من استخدام كلمة سامسونج ككلمة سر للحسابات الشخصية!

سامسونج هي أكبر شركة مُصنعة للهواتف الذكية على مستوى العالم. ولقد احتلت الشركة صدارة اللعبة على مدار سنوات عديدة. ولكن شعار سامسونج لا يُمكن إيجاده مطبوعاً على الهواتف الذكية فحسب، وإنما لكونها شركة تكنولوجيا عملاقة فهي متخصصة أيضاً في تطوير وابتكار العديد من المنتجات الإلكترونية والذكية الأخرى.

تتمتع سامسونج بقاعدة ضخمة تضم ملايين الأشخاص من المُعجبين من جميع أنحاء العالم. ولقد تبين أن كلمة “Samsung” على وجه التحديد هي واحدة من أشهر كلمات المرور شيوعاً وأكثرها استخداماً.

حيث قررت شركة NordPass المعروفة في مجال تطبيقات إدارة كلمات المرور إجراء دراسة لتحديد أضعف كلمات المرور التي تم استخدامها لعام 2022 وهذا بالتعاون مع شركاء مُستقلين في مجال الأمن السيبراني لتقييم قاعدة بيانات تحتوي على 3 تيرابايت من المعلومات.

غطت الدراسة أكثر من 30 دولة من بينهم أستراليا والهند والبرازيل وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان والمكسيك. ومع ذلك، لم تكن كوريا الجنوبية، موطن سامسونج الرئيسي، ضمن قائمة الدول التي تُجرى عليها الدراسة.

اتضح من خلال بحث الشركة أن كلمة “Samsung” كانت كلمة المرور الأكثر استخداماً والتي يعتمد عليها أكبر عدد من الأشخاص في هذه الدول. يُمكنكم رؤية القائمة الكاملة من هنا.

توصلت الشركة إلى أن كلمة “سامسونج” تم استخدامها أكثر من 19000 مرة في قاعدة بيانات المستخدمين ولقد احتلت الكلمة الترتيب رقم 78 في الدراسة.

جدير بالذكر أن كلمة “سامسونج” كانت تحتل المرتبة رقم 198 في عام 2019 ثم قفزت إلى المرتبة 189 في عام 2020 ثم انتهى بها الحال في المرتبة 78 في عام 2021.

هذا يدل على أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون كلمة سامسونج ككلمة مرور خاصة بهم مستمر في الزيادة بشكل متواصل. لسوء الحظ، هذه أخبار سيئة جداً، لأنه كلما ازدادت شهرة “كلمة السر” بين عدد كبير من الأشخاص كلما ازدادت فرصة اختراقها بسرعة كبيرة.

توقف عن استخدام كلمة مرور “سامسونج” لأنها ضعيفة جداً

على الرغم من أنه اتضح لنا من خلال هذه الدراسة أن استخدام كلمة “سامسونج” ككلمة مرورية قد يسبب لنا مخاطر أمنية محتملة إلا أنها لم تكن الكلمة الأسوأ على الإطلاق.

إذ تبين أن أسوأ كلمات المرور المستخدمة هي “12345” و “123456789” وهذه هي أشهر كلمات المرور المستخدمة وفقاً لدراسة NordPass.

للأسف تعتبر كلمات المرور الشهيرة التي يتم استخدمها من قِبل عدد كبير من الأشخاص غالباً ما تكون هي الأضعف لأنها بمثابة طريقة سهلة للتخمين، وبديهية للتكهن بها، ومن السهل جداً اختراقها.

ولكن ما يزيد من الطين بلة هو أن هناك بعض المستخدمين الذين يفضلون استخدام نفس كلمة السر الواحدة عبر مجموعة مختلفة من الحسابات، مما يزيد من فرصة تعرض جميع حساباتهم للاختراق دفعة واحدة.