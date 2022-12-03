تعرف على مواصفات كل من جالكسي S23 و S23 بلس!

سامسونج تستعد للإعلان عن هواتفها الذكية الرائدة في مطلع العام المقبل ومن المؤكد أنها تعمل بجد عليها في الوقت الحالي. يُقال أن شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة انتهت من اختيار التصميم وتحديد المواصفات لجميع هواتف السلسلة وسوف تبدأ عملية الإنتاج الكمي لثلاثي السلسلة اعتبارًا من الشهر المقبل.

خلال الأسابيع القليلة الماضية كانت تسعى سامسونج للحصول على الموافقات التنظيمية المختلفة من أجل هواتف جالكسي S23 ولقد تم رصد الهواتف الثلاثة على أكثر من وكالة تصديق واحدة. ولكن اليوم، ولأول مرة، يتم رصد كل من جالكسي S23 وجالكسي S23 بلس على موقع FCC الإلكتروني.

FCC ترمز إلى هيئة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة، وقد اعتمدت الوكالة هاتفين جُدد بأرقام طُرز SM-S911B و SM-S916B ويُقال أن هذه هي أرقام طُرز كل من جالكسي S23 وجالكسي S23 بلس.

ومع ذلك، فإن أرقام الطُرز السابقة تشير إلى النماذج الأوروبية لأنها تحتوي على لاحقة نهائية في نهاية اسم الرمز بحرف B بينما تكون النماذج الأمريكية بلاحقة نهائية تحتوي على حرف “U”.

تم رصد كلا الهاتفين بواسطة بعض الأشخاص في موقع MyMasterPrice وقد تم إدراج كلا الهاتفين على موقع هيئة FCC باحتوائهما على فتحتي لشرائح SIM.

بالإضافة إلى ذلك، فلقد كشفت قائمة الهواتف على موقع FCC عن سعة البطارية وسرعة الشحن وبعض المواصفات الرئيسية لكلا الهاتفين.

سيحتوي الإصدار الأساسي بالسلسلة، جالكسي S23، على بطارية سعتها 3785 مللي أمبير في الساعة، وهو ما يتوافق مع الشائعات التي حصلنا عليها منذ أسابيع قليلة. وبالتالي سيتم تسويق الهاتف بسعة نموذجية تبلغ 3900 مللي أمبير.

أما بالنسبة لهاتف جالكسي S23 بلس فسوف يأتي مُعبأً ببطارية أكبر بسعة تبلغ 4565 مللي أمبير في الساعة، وعلى الأرجح ستعلن سامسونج عن سعة بطارية الهاتف النموذجية 4700 مللي أمبير. كلا الهاتفين يدعمان الشحن السريع بقدرة 25 وات.

للأسف لم يظهر هاتف جالكسي S23 ألترا على موقع هيئة FCC حتى الآن، ولكن من خلال التسريبات السابقة نحن نعرف بالفعل ما هي سعة البطارية لهذا الهاتف.

على عكس الإصدارين السابقين، فلن يحصل نموذج “ألترا” على أي ترقية في سعة البطارية وستكتفي سامسونج بالبطارية السابقة لهاتف جالكسي S22 ألترا والتي تبلغ سعتها 4855 مللي أمبير في الساعة والتي يتم تسويقها على هيئة سعة نموذجية تبلغ 5000 مللي أمبير.

هذا يعني أن كل من جالكسي S23 وجالكسي S23 بلس حصلا على ترقية طفيفة في سعة البطارية تبلغ 200 مللي أمبير في الساعة تقريباً مقارنة بالإصدارات السابقة.

علاوة على ذلك فلقد أكدت قوائم الهاتفين على موقع FCC باحتوائهما على معالج Snapdragon 8 Gen 2 الرائد، ومن الممكن أن يتم إطلاق جميع هواتف السلسلة بهذا الهاتف على مستوى العالم.