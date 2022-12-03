كيف ساعدت تقنية الاتصال عبر الأقمار الصناعية في ايفون 14 في إنقاذ حياة إنسان؟

مع تحديث iOS 16.1 قامت ابل بإطلاق ميزة اتصالات الطواريء عبر الأقمار الصناعية والتي تجعل هواتف ايفون 14 قادرة على الاتصال بخدمات الطواريء في بلدك عبر الأقمار الصناعية.

في الظروف العادية تقوم هواتف الايفون بالاتصال بخدمات الطواريء عبر شبكات المحمول اللاسلكية، وفي حالة عدم وجود تغطية من شبكات المحمول يتم إجراء المكالمة عبر الاتصال بالأقمار الصناعية.

ميزة أخرى لإنقاذ حياة البشر!

مثل مزايا الصحة في الايفون وساعة ابل، تأتي ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية هي الأخرى للمساعدة في الحفاظ على حياة المستخدمين في الأوقات الحرجة.

أولى الحكايات عن تلك الميزة – المتوفرة حالياً فقط في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا – تأتي من ولاية ألاسكا الأمريكية إذ تلقى جنود الولاية هناك تنبيه استثغاثة في صباح الأول من ديسمبر من رجل يسافر بزلاجة ثلجية قد ضل طريقه وتقطعت به السبل.

كان الرجل في مكان بارد موحش وبدون أي تغطية من شبكات الاتصالات. قام الرجل بتنشيط خدمات الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية على هاتف ‌ايفون 14‌ الخاص به لتنبيه السلطات إلى المأزق الذي وقع فيه.

مركز طواريء ابل عمل مع الجنود وفرق الإنقاذ المحلية والمتطوعين في ولاية ألاسكا من أجل البحث عن الرجل استرشاداً بإحداثيات الـ GPS التي أرسلها عبر الأقمار الصناعية، ليتم إنقاذ الرجل بنجاح ودون وقوع أي إصابات.

المشاركون في عملية الإنقاذ أبدوا إعجابهم بمدى دقة واكتمال المعلومات الواردة من نداء الاستغاثة الذي تم إطلاقه من هاتف الايفون عبر الأقمار الصناعية علماً بأن هذه الميزة مصممة لسؤال المستخدم عدة أسئلة لمزيد من التوضيح وإضافة المعلومات قبل إطلاق نداء الاستغاثة.

ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية في ايفون 14

هذه الميزة متاحة لكافة مستخدمي هواتف ايفون 14 في دول بعينها مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وعدة دول أخرى قريباً، وتوفر إمكانية الاتصال عبر الأقمار الصناعية وإرسال إشارات استثغاثة لخدمات الطواريء في حالة انقطاع الاتصال بالشبكات الخلوية أو الوايفاي.