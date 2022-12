احتفل سكان جزيرة سانت هيلينا التابعة لبريطانيا والواقعة في المحيط الأطلسي، الجمعة، بالعيد الـ190 لـ«جوناثان» أكبر السلاحف سنا في العالم.

وقال الطبيب البيطري المتقاعد جو هولينز الذي يتولّى الاعتناء بالسلحفاة أنّه يشعر بالذهول لأنّ «جوناثان» ولد عام 1832 والعالم شهد تغييرات كثيرة بينها الحربان العالميتان، وما مرّت به الإمبراطورية البريطانية، وعدد الحكام والملوك والملكات الذين تولّوا الحكم.

ويعتبر «جوناثان» أكبر السلاحف سنا في العالم وأكبر حيوان بري مُدرك. ودخل مطلع العام موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وشهدت على حكم 35 حاكماً تولوا السلطة في هذه الأراضي البريطانية.

وجرى إحداث طابع خاص للاحتفال بأشهر سكان الجزيرة البالغ عددهم 4500 نسمة. ويظهر السلحفاة أصلاً على العملة المعدنية من فئة 5 سنت وعلى طوابع الهجرة.

The post حضرت الحربان العالميتان وصورتها على النقود المعدنية.. السلحفاة «جوناثان» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا