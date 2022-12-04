هل حقاً ستدعم هواتف جالكسي S23 الاتصال عبر الأقماء الصناعية!

يبدو أن سامسونج تخطط لتزويد سلسلة هواتفها الرائدة التالية جالكسي S23 بنظام الاتصال عبر الأقمار الصناعية. وفقاً لتقرير صحيفة The Elec الكورية فإن عملاق الهواتف الذكية الكوري يتعاون بالفعل مع الشركة الأمريكية Iridium Communications التي يقع مقرها في فرجينيا، ولكن لا يزال مهدنسو سامسونج يراجعون تطبيق التقنية الجديدة.

هواتف جالكسي S23 قد تدعم تقنية الاتصال عبر الأقمار الصناعية

تقنية الاتصال عبر الأقمار الصناعية في الهواتف الذكية ليست وليدة اليوم، وإنما هناك بالفعل بعض الهواتف التي تدعم هذه التقنية. تتيح كل من هواتف هواوي Mate 50 Pro وهواتف ايفون 14 القدرة على الاتصال عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ.

تعتمد هواتف هواوي Mate 50 Pro على القمر الصناعي الصيني بيدو – Beidou من أجل تمكين القدرة على إرسال واستقبال الرسائل النصية القصيرة. أما بالنسبة لهواتف ايفون 14 فهي تدعم هذه التقنية من أجل تنفيذ طلبات الإنقاذ في حالات الطواري عبر أقمار شركة Global Star التي يقع مقرها في لويزيانا.

يُقال أن سامسونج كانت تعمل على هذه التقنية خلال العامين الماضيين، حيث من المتوقع أن تتطلب هذه التقنية تدشين هوائيات مدمجة يمكنها الاتصال عبر الأقمار الصناعية المنخفضة التي تدور حول الأرض.

وبعد عامين من العمل الشاق، يبدو أن سامسونج أصبحت جاهزة بالفعل على تزويد هواتفها الرئيسية بهذه التكنولوجيا. فبجانب الهوائيات المُخصصة لهذه التقنية، تمكنت الشركة من تطوير تقنية جديدة لدمج مودم الاتصالات الرئيسي بالهاتف ومودم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لمعالجة الإشارات.

وبناءً على ما تم ذكره في التقرير، فإن سامسونج لا تريد أن تكون التقنية الجديدة مقتصرة على عملية إرسال واستقبال الرسائل النصية القصيرة في حالات الطواري فحسب، ولكنها تريد أن توفر إمكانية لنقل الصور صغيرة الحجم أيضاً.

لدى شركة Iridium Communications أكثر من 65 قمراً صناعياً في المدار الدائري المنخفض حول الأرض، ومن الواضح أن سامسونج تريد استغلال هذه الميزة والاستفادة منها بأكبر شكل ممكن.

ولكن للأسف الشديد، بما أن المساحة المادية المتاحة داخل الهواتف الذكية محدودة للغاية، فهي لن تكون قادرة على تزويدها بهوائيات متطورة تسمح بالقدرة على نقل البيانات التي تتطلب سرعات عالية.

ومع ذلك، فقد أشار التقرير إلى أن سامسونج لم تتخذ قرارها النهائي حتى الآن حول ما إذا كانت جاهزة لاستخدام التقنية الجديدة في هواتف جالكسي S23.

لا يزال أمامنا بعض الوقت حتى تبدأ سامسونج في عملية الإنتاج الكمي لهواتف جالكسي S23، ومن الممكن أن تحدد مصيرها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

في نفس الوقت، حتى وإن قررت سامسونج تطبيق هذه التكنولوجيا على السلسلة التالية، فمن الممكن أن تكون الميزة حصرية لطراز “ألترا” فقط. على كل حال، هذه مُجرد تكهنات، وسنخبركم بأي تفاصيل هامة إضافية حول هذه التقنية عندما يتوافر لدينا أي معلومات عنها.