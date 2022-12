الأطباء يحذرون من اتجاه خطير على “تيك توك” يدعي إغلاق الفم بشريط لاصق لفقدان الوزن!

الولايات المتحدة – يحذر أطباء من أحدث اختراق صحي مزيف على “تيك توك” يتضمن إغلاق فمك قبل النوم لفقدان الوزن.

وحصدت مقاطع الفيديو على “تيك توك” التي تمجد فوائد تسكير الفم مئات الآلاف من المشاهدات. إحدى هذه الفوائد، وفقا لشركة Somnifix المصنعة لشريط الفم، هي أن إجبار نفسك على التنفس من خلال الأنف يعزز فقدان الدهون فقط.

ويدعي المؤيدون أيضا أنه يحسن تدفق الهواء، ويريح الجسم، ويوقف الشخير ويساعد الناس على النوم.

لكن الدكتور راج داسجوبتا، أخصائي النوم في جامعة جنوب كاليفورنيا، قال إن لصق الفم في أسوأ الأحوال يمكن أن يؤدي إلى إعاقة التنفس والاختناق، موضحا أنه “إذا كنت تعاني من انقطاع النفس الانسدادي النومي، نعم، يمكن أن يكون هذا خطيرا للغاية”.

ويعد إغلاق الفم أحدث اتجاهات “تيك توك” المثيرة للجدل، على الرغم من تحذيرات المتخصصين في الرعاية الصحية.

ويخشى الخبراء من أن المشاركة في هذا الاتجاه يمكن أن تضر 22 مليون أمريكي يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم – وهي حالة يتوقف فيها التنفس بشكل متكرر ويبدأ في الليل.

ويمكن أن يحدث عندما يؤدي استرخاء عضلات حلق الشخص أثناء النوم إلى إعاقة المسالك الهوائية، أو عندما لا يرسل الدماغ إشارات إلى الجسم بشكل صحيح لمواصلة التنفس.

ويحذر الخبراء من أن انسداد الفم يمكن أن يزيد أعراض انقطاع النفس النومي سوءا.

وقالت الدكتورة ميغان آكو، أخصائية أمراض الرئة والنوم في جامعة ميشيغان هيلث: “الأهم من ذلك، إذا كنت تعاني من احتقان أنف أو انحراف في الحاجز الأنفي، فمن المحتمل أن تحد من تدفق الهواء إذا قمت بإغلاق فمك. هذا هو أحد الأسباب التي تجعلنا نوصي بالتأكيد بتجنب لصق الفم لدى الأشخاص المصابين بأمراض الأنف المعروفة وعند الأطفال”.

ولا يعد إغلاق الفم ممارسة جديدة، ولكنه انتشر بشكل كبير على “تيك توك” حيث نشر ملايين المستخدمين تجاربهم.

وحصلت بعض مقاطع الفيديو على ما يصل إلى 500.000 إعجاب.

المصدر: ديلي ميل

