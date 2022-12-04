تطبيقات الايفون والايباد الأسبوعية – باقة تطبيقات مميزة لن تستغني عنها أبداً

هذا الأسبوع نقدم لكم عدد من تطبيقات الايفون والايباد المميزة والتي تساعدكم في العديد من المهام اليومية، ويمكنك الحصول عليها وتحميلها من متجر الآب ستور مجاناً وبعض تلك التطبيقات مدفوع ولكن متاح مجاناً لفترة محدودة وقد ينتهي العرض عليها في أي وقت.

تطبيق Web Video Caster .. من الايفون إلى الشاشات الكبيرة

هو تطبيق يمكنك من بث الفيديو والمحتوى من هواتف الايفون وأجهزة الايباد إلى الشاشات الكبيرة عبر الوايفاي، كما يمكنك توصيل الايفون والايباد بأجهزة كروم كاست أو البلايستيشن أو أجهزة التلفاز الذكية وغير ذلك.

السعر : مجاني

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تطبيق Wozi معلم الكلمات

هو تطبيق يساعدك على تعلم كلمات اللغة الإنجليزية بسهولة ويسر ودون صعوبات كبيرة من خلال أسلوب مميز في عرض الكلمات ومعانيها وطريقة نطقها وكيفية توظيفها في الجمل المختلفة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق حفظ الذكريات Momently

هو تطبيق يساعدك على حفظ الذكريات الجميلة التي تعيشها كل يوم وترتيبها وتنظيمها وإضافة أشياء مثل الصور والنصوص والموقع الجغرافي وغير ذلك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Socially للتذكير بالتواصل مع أحبابك

ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثة المختلفة على تقريب العالم ببعضه والتواصل مع الآخرين بسهولة، ورغم أننا نقضي الكثير من الوقت متصلين بالإنترنت إلا أننا ننسى التواصل مع الأقارب والأحباب، وظيفة هذا التطبيق هو تذكيرك بالتواصل مع من تحب.

السعر : مجاني

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دردشاتي – تطبيق رائع لل تعارف والبحث عن زواج!



تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق Cubox تصفح الإنترنت على طريقتك

هو تطبيق يساعدك على حفظ المقالات وصفحات الإنترنت وقراءتها واستعراضها بالطريقة التي تناسبك وتظليل الفقرات التي تهام بها وأخذ الملاحظات وترتيب المقالات وغيرها.

السعر : مجاني

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تطبيق MindNode لرسم الخرائط الذهنية

هو تطبيق مميز يساعدك على رسم وتصميم الخرائط الذهنية Mind Maps والتي يتم الاعتماد عليها كثيراً في صياغة الأفكار والتصورات الذهنية بصورة أفضل وهي ذات استخدامات كثيرة سواء في الدراسة أو العمل أو في الحياة عموماً.

السعر : مجاني

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تطبيق Noteful لتسجيل الملاحظات على الايفون والايباد

هو تطبيق يساعدك على تدوين الملاحظات على هواتف الايفون وبصورة أفضل على أجهزة الايباد مع دعم قلم ابل وإمكانية تصدير ما قمت بكتابته في صورة PDF أو مايكروسوفت وورد أو باور بوينت وكذلك المزامنة بين الايفون والايباد والتسجيل الصوتي وغير ذلك.

السعر : مجاني