تطبيقات الاندرويد الأسبوعية – باقة مميزة من التطبيقات الجديدة التي تستحق تجربتك!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

Christmas Tree Live Wallpaper

عيد الكريسماس يكون له رونق وأجواء خاصة في الولايات المتحدة والدول الأوروبية وتتمنى لو أنك كنت قادر على السفر والاستمتاع به. لحسن الحظ هناك بعض التطبيقات المميزة واللطيفة التي تجعلك تشعر بأجواء عيد الميلاد دون أن تتحرك من مكانك. تطبيق Christmas Tree Live Wallpaper يعرض أمامك خلفية متحركة لشجرة عيد الميلاد والتي يمكنك تخصيصها والتعديل عليها حسب رعبتك الشخصية.

للأسف لا يحتوي التطبيق إلا على مشهد واحد فقط وهو مشهد شتوي مُعبأ بالثلوج والأمطار وشجرة عيد الميلاد المليئة بالأضواء وفي الخلفية مدينة صغيرة تظهر من بعيد. يمكنك التعديل على مستوى شدة سقوط الثلوج وسرعتها واتجاه التساقط وإضافة الألعاب النارية إلى الصورة والتحكم في مستوى الأضواء وما إلى ذلك. باختصار شديد هذه هي أفضل خلفية يمكنك تعيينها على الهاتف للشعور بأجواء عيد الميلاد.

السعر : مجاني

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Goaly

Goaly هو تطبيق متتبع للأهداف والذي يتكامل مع تطبيق Google Calendar لمساعدتك في الوصول إلى أهدافك والتحقق منها من أي مكان. مثله مثل أي تطبيق متتبع للأهداف حيث كل ما هو مطلوب منك أن تقوم بفتح التطبيق وتبدأ في تسجيل أهدافك التي تريد تحقيقها وأوقاتها المحددة وسيحاول التطبيق في المستقبل تذكيرك بالمهام والأهداف التي يتعين عليك تحقيقها في وقتها المناسب. وبالتالي فهو تطبيق جديد للتذكير بالأشياء الهامة التي يتعين عليك القيام بها.

سواء كنت تسعى لقراءة المزيد من الكتب أو تعلم بعض اللغات الأجنبية الجديدة أو ممارسة الأنشطة الرياضية في مواعيد محددة، فهذا التطبيق سيكون رفيقك المفضل لتذكر أنشطتك الهامة ومساعدتك في تحقيق أهدافك والوصول إليها بكل سهولة.

السعر : مجاني

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Cryptware Notes

تطبيق Cryptware Notes هو تطبيق مجاني جديد لتسجيل الملاحظات لمساعدتك على تسجيل ملاحظاتك الهامة وتدوينها والوصول إليها وقتما تشاء وأينما تكون. يمكنك تدوين ملاحظاتك الشخصية أو الاقتباسات الجيدة أو الحكم والأقاويل المهمة أو تسجيل قائمة التسوق الأسبوعية الخاصة بك أو المنتجات التي تحتاج لشرائها في أقرب وقت ممكن أو تسجيل أي شيء يأتي على خاطرك أو يدور في ذهنك.

التطبيق بسيط للغاية ويتمتع بواجهة مستخدم بديهية ولا توجد أي قيود على طول أو حجم الملاحظات ويتيح لك تحرير الملاحظات والتعديل عليها وقتما تشاء ويدعم إمكانية تغيير نوع الخط والقدرة على مشاركة الملاحظات مع الآخرين عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل تطبيق واتساب.

السعر : مجاني

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OYE Wellness

أحياناً تشعر وكأنك تواجه صعوبة في تحديد نوع شخصيتك. ولذلك تطبيق OYE Wellness قادم لمساعدتك في فهم شخصيتك بشكل أفضل من خلال تحديد مشاعرك وفهم حالتك المزاجية باستمرار وسيقدم لك العديد من مقاطع الفيديو الإرشادية لمساعدتك في طريقة وكيفية التعامل مع أمور حياتك اليومية بشكل أفضل.

للأسف التطبيق لا يدعم اللغة العربية وهو حتى الآن لا يدعم سوى اللغة الإنجليزية والإسبانية وهو متاح بشكل مجاني لمدة أسبوعين فقط وبعد ذلك ستضطر على الدفع من أجل الاستمرار في استخدامه. باختصار شديد هو تطبيق قادر على تفسير حالتك النفسية والمزاجية كطبيب نفسي وسيقدم لك يد العون والمساعدة التي تحتاج إليها أثناء ما تمر به خلال يومياتك.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Daily Diary

تطبيق Daily Diary هو تطبيق يوميات بسيط ولكنه يأتي بفكرة جديدة إذ يتيح لك إمكانية تسجيل يومياتك والاحتفاظ بمشاعرك الخاصة ومزاجك العام بطريقة آمنة وبسيطة. نظراً لكونه يهتم بخصوصية الأشخاص فهو يدعم إمكانية قفل اليوميات ببصمة الإصبع أو معرف الوجه حتى لا يتمكن أي شخص غيرك من التطفل على يومياتك الشخصية.

أيضاً يتيح لك التطبيق القدرة على إدراج الصور ويحتوي على متعقب للحالة المزاجية وتذكيرات يومية والمزيد غير ذلك. كل ما عليك فعله هو فتح التطبيق والبدء في تسجيل يومياتك وحالتك المزاجية وأنشطتك وما إلى ذلك وبالتالي يمكنك الوصول إلى حياتك بالكامل من خلال مكان واحد فقط. التطبيق مجاني ولكن للتخلص من إعلاناته المزعجة سيتعين عليك شراء التطبيق.

السعر : مجاني

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MJ PDF Reader

تطبيق MJ PDF Reader هو قارئ مستندات PDF على متجر جوجل بلاي وربما هي ليست المرة الأولى التي نجلب لكم فيها هذا التطبيق ولكن نظراً لأهميته وسهولة استخدامه وكم المميزات اللطيفة التي يتمتع بها قررنا أن نعيد إحياءه مرة أخرى في مقالة تطبيقات الاندرويد الأسبوعية.

يحتوي التطبيق على جميع المميزات التي قد تحتاج إليها أثناء العمل على مستندات وملفات PDF كما أنه يمتاز بالسرعة وسهولة الاستخدام ويتذكر آخر صفحة كنت تقرأها بداخل المستندات ويدعم الوضع المُظلم لتوفير عمر البطارية وعدم إجهاد عينك أثناء جلسات القراءة الطويلة ويتيح لك القدرة على تحرير الملفات والتعديل عليها ويدعم التمرير السريع للصفحات وفتح مستندات PDF عبر الإنترنت من خلال الروابط الإلكترونية والقدرة على فتح ملفات متعددة دفعة واحدة والمزيد من الميزات الجيدة التي يمكنك الاستفادة منها بالكامل وبشكل مجاني تماماً.

السعر : مجاني

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TLife music

أنا واثق أنك تمتلك العديد من المقاطع الصوتية والأغاني الرائعة على هاتفك والتي تفضل الاستماع إليها من الحين للآخر. ولكن إذا كنت تواجه صعوبة في العثور على الأغاني والمقاطع الصوتية الهادئة التي تساعدك على الاسترخاء أو المذاكرة أو إنجاز أبحاثك، فأنت أمام تطبيق جديد مصمم خصيصاً لمساعدتك في العثور عليها. يحتوي التطبيق على العديد من الأغاني والصوتيات الهادئة التي يمكنك الاستماع إليها بشكل مجاني.

يمكنك اختيار جميع الأغاني التي تفضل الاستماع إليها وضبط مهلة زمنية محددة لإيقاف تشغيل الأغاني بشكل تلقائي عند انتهاء المهلة ويمكنك استخدامه بدون اتصال بالإنترنت ولكن هناك بعض الأغاني التي لا يمكنك تشغيلها إلا في وضع الاتصال بالإنترنت. ولكن بسهولة يمكنك تنزيل جميع الأغاني التي تفضلها على ذاكرة الهاتف ويمكنك حتى إدراج بعض الأغاني المفضلة لك بداخل قائمة التشغيل الخاصة بالتطبيق والتعديل على القوائم وتخصيص قوائم محددة للنوم أو للقراءة أو لأي شكل من استخداماتك واحتياجاتك الشخصية. يدعم التطبيق وضع التشغيل التلقائي لتشغيل قائمة الأغاني في حلقة متكررة عند الانتهاء من آخر أغنية كما ويدعم الوضع الداكن والمشرق.

السعر : مجاني

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Weatherly

كما يبدو من عنوانه فهو تطبيق لتتبع الأحوال الجوية ومراقبة حالة الطقس في الوقت الفعلي ولكنه يمتاز بمجموعة فريدة من الميزات التي تجعله أفضل من تطبيقات الطقس الاعتيادية الأخرى. يحاول تطبيق Weatherly توفير معلومات سريعة ومفصلة للحالة الجوية في منطقتك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وبطريقة بسيطة وبديهية ومن السهل فهمها جداً. يعتقد مطورو التطبيق أن الرسوم البيانية مُعقدة وغير بديهية في توضيح حالة الطقس ولذلك هو لا يدعم وضع الرسوم البيانية وإنما يستعرض لكم حالة الطقس عبر شاشة بسيطة من المعلومات والبيانات التي قد تحتاج لها لتتبع حالة الطقس في بلدك بكل سهولة وشفافية.

من مميزات التطبيق أنه قادر على تتبع موقعك الحالي لتزويدك بجميع معلومات الطقس بغض النظر عن مكان تواجدك ما يجعله مفيد جداً أثناء التنقل والسفر ويسمح لك بمعرفة حالة الطقس في جميع أنحاء العالم ويتيح لك القدرة على تخصيص واجهته الرئيسية سواء لتتبع سرعة الرياح بدقة أو اختيار وحدة قراءة درجات الحرارة بالفهرنهايت أو بالدرجة المئوية وتنسيق الوقت وحالة الأمطار والمزيد غير ذلك. باختصار شديد هو تطبيق طقس رائع ولكنه ليس مجانياً بالكامل.

السعر : مجاني

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Live Wallpapers. Ornamental

Live Wallpapers. Ornamental هو تطبيق خلفيات متحركة جديد على متجر جوجل بلاي ولكنه سرعان ما حظي بسمعة طيبة للغاية واستطاع أن يحصد العديد من المراجعات الإيجابية وآلاف التحميلات حيث يحتوي التطبيق على العديد من الخلفيات والفيديو والرسوم المتحركة التي يمكنك الاستفادة منها في تجميل شاشة هاتفك الرئيسية. ولكن المميز في التطبيق أنه لا يقوم بتشغيل الخلفيات المتحركة في الخلفية إلا في حالة استخدام الهاتف فقط وبهذا الشكل فهو تطبيق خلفيات صديق للبطارية.

يحتوي التطبيق على فئات وأقسام مختلفة من أنواع الخلفيات التي من بينها الخلفيات الطبيعية وخلفيات الكون والخلفيات الداكنة والخلفيات الملونة والخلفيات المضحكة وجميعها عبارة عن صور متحركة. أيضاً ستجد العديد من الخلفيات عالية الجودة التي قد تصل دقتها إلى 4K ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التطبيق نوصيكم بتفعيل وضع موفر البطارية في التطبيق لتعطيل حركة الخلفيات عندما لا تكون مرئية من أجل توفير عمر البطارية.

السعر : مجاني

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Google Santa Tracker

تطبيق Google Santa Tracker هو أحد أفضل تطبيقات عيد الميلاد وأكثرها شهرة ولكنه لم يحصل على أي تحديث جديد منذ عام 2020 ومع ذلك مع اقترابنا من عيد الكريسماس لعام 2022 نعتقد أنه سيحصل على تحديث جديد خلال الأيام القادمة. على كل حال هذا التطبيق يحتوي على مجموعة لطيفة من الألعاب والتي تعتمد جميعها على الرسوم الكرتونية الملفتة للنظر وهو تطبيق ممتع جداً.

يمكنك ممارسة الألعاب المختلفة مثل ركوب الزلاجات التي تعمل بالصواريخ أو يمكنك تصميم الأقزام واللعب معهم وعندما يأتي يوم 24 سترى سانتا وحيوانات الرنة وهم في طريقهم لتقديم هدايا أعياد الميلاد للأطفال. للأسف لا يمكننا اعتباره تطبيق مفيد ولكنه تطبيق لطيف وممتع جداً.

السعر : مجاني