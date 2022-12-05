كيفية قياس طول شخص ما على الايفون والايباد ؟

على أجهزة الايفون والايباد هناك تطبيق القياس والذي يتيح للمستخدمين قياس الأطوال والأبعاد والمسافات، هناك على بعض الإصدارات أيضاً إمكانية قياس طول أي شخص بطريقة دقيقة كما سنوضح في هذا المقال.

تطبيق القياس على الايفون والايباد

تطبيق القياس أو Measure متوفر كتطبيق افتراضي على أجهزة الايفون والايباد منذ فترة طويلة تحديداً منذ تحديث iOS 12 ، ويمكن من خلاله تحويل الايفون والايباد إلى أداة قياس للأبعاد والأطوال في حالة عدم وجود شريط قياس مخصص.

يعتمد التطبيق على تقنية الواقع المعزز AR في الأجهزة التي يعمل عليها وتزداد دقته بشكل أكبر على هواتف الايفون والايباد المزودة بحساس اللايدار LiDAR، هذه الدقة تسمح لتلك الأجهزة بحساب طول الشخص أمام الكاميرا. الأجهزة الأخرى يمكنها قياس البُعد بين أي نقطتين في مستوى واحد.

بالنسبة لأجهزة الايفون التي تأتي مع حساس اللايدار LiDAR فهي هواتف ايفون 12 برو وايفون 12 برو ماكس وايفون 13 برو وايفون 13 برو ماكس وايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس.

أما أجهزة الايباد فهي أجهزة ايباد برو 12.9 إنش (الجيل الرابع) فما أحدث وايباد برو 11 إنش (الجيل الثاني) فما أحدث.

كيفية قياس طول شخص عبر الايفون والايباد

الأمر سهل وبسيط، كل ما عليك هو فتح تطبيق القياس Measure، ثم التأكد من اختيار القياس أو Measure. إذا وقت أي شخص أمام الكاميرا في المشهد فسوف يتعرف عليه التطبيق ويقوم بقياس طوله من القدم وحتى الرأس، بعدها يمكنك الضغط على زر التقاط الصور لحفظ صورة الشخص مع طوله بكل سهولة. (الأطوال التي يتم قياسها قد لا تكون دقيقة بنسبة 100%).

من أجل تحسين جودة ودقة قياس الأطوال، يُنصح باتباع بعض النصائح مثل عدم تغطية وجه الشخص المراد قياس طوله، والقياس في مكان جيد الإضاءة، وترك مسافة مناسبة بين الكاميرا والشخص.

يمكنك التحكم كذلك بوحدات القياس المستخدمة سواء سنتيمترات أو بوصات من خلال الذهاب إلى الإعدادات Settings > اختيار تطبيق القياس Measure > ثم اختيار وحدة القياس Measure Unit المفضلة.

جدير بالذكر أنه هذه الميزة تحديداً لا تتوفر على هواتف الايفون والايباد التي لا تمتلك حساس LiDAR، يمكن فقط عليها قياس طول الشخص كأي عنصر آخر قابل للقياس وبدقة أقل.