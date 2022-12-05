سامسونج تعمل على تابلت جالكسي تاب S8 FE وهذه هي مواصفاته المحتملة!

أطلقت شركة سامسونج سلسلة حواسيب جالكسي تاب S8 في وقت سابق من العام الجاري وهي تعتبر أحد أفضل الأجهزة اللوحية العاملة بنظام أندرويد إن لم تكن هي الأفضل على الإطلاق حتى الآن.

تحتوي سلسلة حواسيب جالكسي تاب S8 على مواصفات فنية رائدة وتتمتع بواجهة One UI المُخصصة من سامسونج. الآن، بناءً على أحدث الشائعات، من الواضح أن الشركة تعمل على حاسوب لوحي جديد للفئة المتوسطة والذي يحمل اسم “جالكسي تاب S8 FE”.

أجهزة سامسونج FE أصبحت شائعة على مدار السنوات القليلة الماضية حيث ترمز لاحقة “FE” إلى كلمة “Fan Edition” والتي تعني بالعربية “إصدار خاص بالمعجبين”.

تستهدف سامسونج بأجهزة Fan Edition فئة محددة من المستخدمين الذين هم غير قادرين على شراء الإصدارj الأساسية من أجهزة جالكسي، سواء كان ذلك خاص بهواتفها الرائدة أو الحواسيب اللوحية التي تطرحها سنوياً. فإن لم تكن قادراً على شراء أي من إصدارات السلسلة الرئيسية، فسيكون إصدار جالكسي تاب S8 FE مثالياً بالنسبة لك.

معلومات جديدة حول تابلت سامسونج جالكسي تاب S8 FE

تأتي هذه المعلومات من مصادر عدة من بينها موقع Phone Arena والذي يدّعي في تقريره أن الشركة الكورية تخطط للإعلان عن هذا التابلت في مطلع العام المقبل.

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تُعلن سامسونج عن سلسلة جالكسي تاب S9 في وقت ما خلال الربع الأول من عام 2023، لذا، من الضروري أن يأتي تابلت جالكسي تاب S8 FE مبكراً عدة أشهر عنها.

يُقال أن تابلت جالكسي S8 FE يحمل رقم إصدار SM-X506B واسمه الرمزي Birdie. وبما أنه سيكون جهاز متوسط المدى فمن المستبعد أن يستخدم أي من معالجات كوالكم الرائدة سواء Snapdragon 8 Gen 1 أو Snapdragon 8 Gen 2، ولكن بدلاً من ذلك، سوف يعتمد على معالج ميديا تيك Kompanio 900T.

حتى الآن لا توجد أي معلومات حول سعة الذاكرة العشوائية أو مساحة التخزين التي سيأتي عليها الحاسوب اللوحي، ولكن على الأرجح سيكون هناك طرازات بسعة 6 و 8 جيجابايت وربما ذاكرة تخزين بسعات 128/256 جيجابايت.

بالنسبة للشاشة فسوف تستخدم سامسونج لوحة عرض LCD مع التابلت. بما أن الشركة توقفت عن تصنيع لوحات LCD بشكل نهائي، فمن المؤكد أنها ستعتمد على مورد خارجي لتزويدها بهذه الشاشة.

أما بخصوص قلم S-Pen الرقمي، فلقد جاء تابلت جالكسي تاب S7 FE مُرفقاً بقلم S-Pen ومن الضروري أن يكون نفس الحال بالنسبة للجهاز التالي. قلم S-Pen بمثابة خيار مثالي للفنانين الذين يرغبون في العثور على لوح رسم رخيص الثمن.