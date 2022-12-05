تحديثات واتس اب – تعرف على أهم المزايا الجديدة القادمة قريباً!

بعد طرح واتس اب مؤخراً لميزة إرسال الرسائل لنفسك والتي من المفترض أنها تتيح لأي مستخدم القدرة على إنشاء دردشات مع نفسه أو بالأحرى إرسال الملاحظات الهامة والتذكيرات أو التحديثات الضرورية لنفسه وذلك من خلال تواجد رقم هاتف صاحب الحساب ضمن قائمة جهات الاتصال التي يمكن التواصل معها.

يختبر حالياً مطورو التطبيق مجموعة جديدة من التحديثات الهامة التي تم اكتشافها في الإصدارات التجريبية والمتوقع وصولها لكل من أندرويد و iOS خلال وقت قريب. دعونا نستعرضها لكم بشكل مبسط من خلال سطور هذا التقرير.

البحث عن الرسائل حسب التاريخ

بدلاً من التمرير اللانهائي في قوائم الدردشة، سوف تتيح هذه الميزة لجميع المستخدمين القدرة على الانتقال إلى المحادثات وفقاً لتاريخ المحادثة.

فمن خلال لقطة الشاشة التي تم مشاركتها على منتدى Wabetainfo يتضح أن هناك خيار بداخل قائمة المحادثة يتيح القدرة على اختيار تواريخ معينة. بهذا الشكل ستكون قادراً على إعادة قراءة الرسائل القديمة التي تبادلتها مع أي جهة اتصال وفقاً لأي تاريخ محدد. الميزة لا تزال قيد الاختبار ومن المتوقع أن نعرف عنها المزيد لاحقاً.

إصدار مُخصص من التطبيق لحواسيب أندرويد اللوحية

هناك إصدار مخصص من تطبيق واتس اب لحواسيب أندرويد اللوحية قيد الاختبار وقد شوهد شعار خاص له على متجر جوجل بلاي.

بالنسبة لمختبري الإصدارات التجريبية، فبمجرد فتح تطبيق واتس اب بعد التحديث تظهر لافتة جديدة تشير إلى أن هناك إصدار خاص من التطبيق متوافق مع الأجهزة اللوحية. من خلال النقر على شعار “معرفة المزيد” باللافتة يتم تحويل المستخدم إلى مجموعة من العروض التقديمية للحصول على المزيد من المعلومات.

تشغيل نفس الحساب على جهازين

ميزة الجهاز المُصاحب كانت متاحة لنظام iOS مع إصدار 22.24.0.76 من التطبيق، ولقد أعلن واتس اب أن الميزة قادمة قريباً للإصدارات التجريبية على نظام أندرويد والتي تسمح بالقدرة على تشغيل نفس حساب الواتس اب على جهازين مختلفين.

ذكر البعض أنه كان من الممكن ربط حساب واتس اب على جهاز iOS بجهاز آخر أندرويد بعد تثبيت أحدث إصدار من التطبيق، ولكن اشتكى بعض المستخدمين للإصدارات التجريبية من عدم وجود الأجهزة الأندرويد في قائمة الأجهزة المرتبطة وهو ما يبرر سبب غياب هذه الميزة عن نظام أندرويد حتى الآن.

ولكن يبدو أن الواتس اب قرر توسيع قائمة الأجهزة المرتبطة على الإصدار التجريبي الأخير من التطبيق لنظام iOS كي تشتمل على أجهزة الأندرويد أيضاً.