جميع هواتف OnePlus 8 تبدأ في تلقي تحديث أندرويد 13

قررت شركة وان بلس – OnePlus طرح تحديث أندرويد 13 لجميع هواتف سلسلة OnePlus 8 دُفعة واحدة حيث بدأ كل من OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro و OnePlus 8T في تلقى واجهة OxygenOS 13 المستندة على نظام أندرويد 13.

جميع هواتف OnePlus 8 تتلقى تحديث أندرويد 13

حتى وقت كتابتي لهذا التقرير، فلم تُعلن الشركة الصينية بشكل رسمي عن طرح التحديث لأي من هواتف السلسلة، ولكن العديد من مالكي الهواتف قاموا بالإبلاغ والتأكيد على أن هواتفهم بدأت بالفعل في تلقى أندرويد 13.

الغريب في الأمر أن حتى هؤلاء المستخدمين لم يكونوا ضمن برنامج الاختبار التجريبي، على الرغم من أنهم يتلقون الآن التحديث النهائي والمستقر من النظام الجديد.

يتم طرح التحديث برقم إصدار يحتوي على لاحقة نهائية برمز F.13 وهذا بالنسبة لجميع هواتف السلسلة. يحصل هاتف OnePlus 8 على التحديث برقم إصدار IN2015_11_F.13 على مستوى العالم، بينما يحصل هاتف OnePlus 8 Pro على التحديث برقم إصدار IN2025_11_F.13 في حين أن الهاتف المتبقي يحصل على التحديث برقم إصدار KB2005_11_F.13.

بالطبع، يشتمل التحديث على جميع الميزات التي أعلنت عنها جوجل بنظام أندرويد 13 ولكننا نتحدث هنا عن الميزات العامة وليست الميزات الحصرية لهواتف جوجل بيكسل.

أيضاً يأتي التحديث مصحوباً بلمسة الشركة الخاصة من خلال واجهة Oxygen OS 13 حيث أبلغ جميع المستخدمين عن تلقيهم نمط التصميم الجديد Aquamorphic الذي يجمع بين تصميم واجهة Oxygen OS و Color OS لمنح المستخدم المزيد من الرسوم المتحركة الأكثر سلاسة بفضل محرك Quantum Animation Engine 4.0 المدمج في واجهة المستخدم.

بالإضافة إلى ذلك فلقد أكد المستخدمون على وجود ميزات جديدة بشاشة العرض الدائمة AoD والتي أصبحت قادرة على عرض المزيد من المعلومات على شاشة القفل بما في ذلك الموسيقى وتطبيقات توصيل الطعام وخدمات النقل والمزيد غير ذلك.

يتضمن التحديث الجديد إصلاح لجميع المشاكل التي كانت تواجه المستخدم أثناء الاقتران بسماعات الأذن، جنباً إلى جنب مع إصلاح بعض المشاكل الأخرى.

كما وقد أضافت وان بلس ميزات جديدة مُخصصة للأطفال تحديداً وتحسين الوضع المُظلم وتوفير وضع تشغيل مخصص لراحة العين.

الأهم من كل ذلك هي ميزة HyperBoost GPA 4.0 التي تعمل على تثبيت معدل الإطارات أثناء ممارسة الألعاب والموازنة بين الأداء واستهلاك الطاقة لتوفير أفضل تجربة لهواة الألعاب.

بطبيعة الحال، ليس من الضروري أن يصل التحديث إليك اليوم، إذ من المتوقع أن يتم طرح التحديث على عدة مراحل. وبالتالي قد يصل إليك في أي لحظة، قد تكون الآن أثناء كتابتنا لهذه السطور أو قد تضطر على الانتظار لعدة أسابيع إضافية.