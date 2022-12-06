سماعات ابل AirPods تسيطر على سوق السماعات اللاسلكية العالمي

إذا شاهدت شخصاً يرتدي سماعات لاسلكية، فهناك نسبة ليست قليلة أن تلك السماعات هي سماعات AirPods من ابل. آخر الإحصائيات تشير إلى سيطرة كبيرة من ابل على سوق السماعات اللاسلكية.

ثلث السوق العالمي لصالح ابل

وفقاً لآخر الإحصاءات عن سوق السماعات اللاسلكية العالمي، فإن ابل وحدها تسيطر على31% من السوق العالمي للسماعات اللاسلكية خلال الربع الثالث من عام 2022.

هذا الرقم يعني أن ابل وحدها لديها حصة سوقية تبلغ ثلاث أضعاف أقرب منافسيها وهي شركة سامسونج والتي بلغت حصتها السوقية للربع الثالث من عام 2022 نحو 9.6%.

على أساس سنوي، زادت شحنات السمعات اللاسلكية من ابل بنسبة 30% بينما تراجعت نسبة سامسونج العالمية بواقع 15% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

جدير بالذكر أن ابل تمتلك أيضاً شركة Beats والتي تحتسب نسبتها كذلك ضمن الحصة العالمية لآبل.

هناك شركات أخرى تتشارك نسباً أقل من السوق العالمي إذ تقدم منتجات لها بسعر أرخص نسبياً من ابل وسامسونج مثل شاومي التي تمتلك نسبة 3.4% من السوق العالمي وشركة Skull Candy التي تمتلك نسبة 2.6%.

AirPods Pro 2 مفتاح السر

السر وراء ارتفاع نسبة شحن سماعات AirPods من ابل يرجع بالأساس إلى إطلاق سماعات AirPods Pro 2 والتي حازت تقريباً وحدها على خُمس شحنات ابل من السماعات اللاسلكية.

ابل بدأت سلسلة AirPods منذ عام 2016 وحتى الآن لا تزال تحتفظ بمكانة مميزة لدى جميع المستخدمين ولدى مستخدمي أجهزة ابل بشكل خاص.