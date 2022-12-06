توقف خدمة خرائط جوجل على ساعات Wear OS 2 بشكل نهائي!

يبدو بكل وضوح على جوجل أنها تريد التخلص من عبء نظام Wear OS 2 شيئاً فشيئاً وذلك من أجل تكثيف جهودها بشكل أكبر على نظام التشغيل الأحدث Wear OS 3. الدليل الحي على ذلك أن الشركة الأمريكية قررت بالفعل إيقاف خدمة خرائط جوجل على ساعات Wear OS 2 وبشكل نهائي.

في الوقت الحالي، يعتبر Wear OS 3 هو أحدث إصدار من أنظمة تشغيل شركة جوجل المُخصصة للأجهزة القابلة للارتداء والذي تم إطلاقه لأول مرة على ساعات سامسونج جالكسي وتش 4 العام الماضي.

وفي حين أن هذا النظام أصبح متوفر بالفعل منذ قرابة عام كامل على ساعات سامسونج الذكية، ولكنه شق طريقه أيضاً إلى ساعة جوجل الذكية “بيكسل وتش” التي تم إطلاقها في وقت سابق من العام الجاري.

الآن، بعد أن أصبح نظام Wear OS 3 هو نظام التشغيل الأساسي وعلى قدم وساق مع منتجات شركة جوجل، يبدأ نظام Wear OS 2 في التلاشي تدريجياً.

الغريب في الأمر أنه على الرغم من أن Wear OS 3 هو أحدث نظام تشغيل للساعات الذكية في الوقت الراهن، إلا أننا لم نسمع عن أي تحديثات قادمة إليه في المستقبل القريب.

توقف خدمة خرائط جوجل على نظام Wear OS 2

بالعودة إلى مشكلتنا الأساسية. تتيح خدمة خرائط جوجل على ساعات أندرويد الذكية سهولة التنقل السريع باستخدام معصم اليد حيث تضع الخدمة أمامك جميع الاتجاهات والخريطة على شاشة ساعتك.

ولكن إذا كانت ساعتك لا تعمل بنظام Wear OS 3 وتريد استخدام خدمة خرائط جوجل، فللأسف الشديد قد تُفاجئ بالنتيجة وتشعر بالإحباط إذ أنه من الواضح أن جوجل تريد تقليل تطبيقاتها على أنظمة الساعات الذكية القديمة بشكل تدريجي. وقد أبلغ العديد من المستخدمين في عيد الشكر يوم 24 نوفمبر الماضي عن اختفاء تطبيق تدوين الملاحظات Keep Notes على ساعات Wear OS.

بعد ذلك، يأتي إلينا تقرير جديد من موقع 9To5Google الذي يشير إلى اختفاء تطبيق خدمة خرائط جوجل على ساعات Wear OS 2 وإذا حاولت البحث عن هذا التطبيق أو عن تطبيق Google Keep فسوف تُفاجئ برسالة “لا يعمل على جهازك“.

هذه بمثابة خيبة أمل كبيرة لمستخدمي ساعات Wear 2 خاصة وأن الساعات التي تعمل بنظام Wear OS 3 لا تزال نادرة وباهظة الثمن بشكل جنوني وسيتسبب هذا الأمر في استياء عدد كبير من المستخدمين، ومن المتوقع أن تواجه جوجل بعض ردود الفعل العنيفة جراء اتخاذها هذا القرار العنصري، مما قد يجبرها على التراجع عنه في أي لحظة.