سامسونج تطرح تحديث One UI 5.0 لهاتف الفئة المتوسطة جالكسي A72

سامسونج هي واحدة من أسرع الشركات في العالم فيما يتعلق بطرح التحديثات البرمجية لهواتفها المؤهلة. خلال الأسابيع الماضية حصلت العشرات من هواتف جالكسي على تحديث One UI 5.0 المستند على نظام أندرويد 13 وذلك في عدة مناطق مختلفة.

سامسونج تستمر بالدفع بتحديث أندرويد 13 لجميع هواتفها المؤهلة

تستمر الشركة الكورية في الدفع بالتحديث الجديد لعدد أكبر من هواتفها المدعومة. آخر هواتف سامسونج التي تلقت تحديث One UI 5.0 تشتمل على كل من جالكسي زد فولد 2 وجالكسي زد فليب الجيل الأول وهاتف الفئة المتوسطة جالكسي A72.

حتى وقت كتابتي لهذه السطور، فلا تزال هناك بعض الدول التي لم يصل إليها التحديث. ولكن حالياً يتم طرح تحديث أندرويد 13 لهاتف جالكسي زد فولد 2 في دول أوروبا. ومن المتوقع أن يشق التحديث طريقه لمالكي هذا الهاتف في بقية المناطق الأخرى خلال الأسابيع القادمة.

جدير بالذكر أن التحديث البرمجي الرئيسي يأتي مُرفقاً بتصحيح أمان شهر نوفمبر من أجل هاتف جالكسي زد فولد 2. أما بالنسبة لهاتف جالكسي زد فليب فقلد حصل على تحديث أندرويد 13 في بعض دول أوروبا، ولكن إصدار 5G فقط.

لا داعي للقلق، إن لم يصل إليك التحديث حتى الآن، فعلى الأرجح سيأتي لاحقاً سواء كان هاتفك هو إصدار 5G أو 4G. كما وستحصل على تحديث أمان شهر نوفمبر بجانب التحديث الرئيسي.

الآن لننتقل إلى ما أتينا للحديث عنه تحديداً وهو هاتف الفئة المتوسطة جالكسي A72 والذي بدأ في التقاط تحديث One UI 5.0 المُخصص من شركة سامسونج في بعض دول أوروبا من بينها روسيا.

هاتف جالكسي A72 كان أحد أفضل هواتف الفئة المتوسطة لعام 2021 وهو يتلقى الآن تحديث أندرويد 13 بجانب تحديث أمان شهر نوفمبر.

ابتدأت سامسونج في طرح أندرويد 13 لعدد كبير من هواتفها الذكية منذ عدة أسابيع قليلة، ولا تزال هناك العديد من هواتفها الرئيسية التي لم تتلقى التحديث النهائي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وبعض دول آسيا.

إذا كان لديك هاتف سامسونج جالكسي مؤهل للحصول على أندرويد 13 فيمكنك التحقق يدوياً من إعدادات الهاتف للتأكد مما إذا كان هنالك أي تحديثات قيد الانتظار وإذا اكتشفت وجود تحديث جديد فيجب أن تبادر بتنزيله وتثبيته على الفور، ولكن تأكد من وجود سعة شحن كافية ببطارية الهاتف.