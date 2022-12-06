بعد الايفون – ابل قد تبدأ تصنيع الايباد في الهند!

خطة ابل للانتقال إلى الهند كمركز تصنيع ثانوي لها لا تزال مستمرة، وبعد انتقال جزء من عمليات تصنيع الايفون من الصين إلى الهند، يبدو الايباد هو المنتج القادم لتصنيعه هناك.

من أجل تقليل الاعتماد على الصين، تنوي ابل تصنيع بعض أجهزة الايباد في الهند بحسب تقرير أخير لموقع CNBC الأمريكي.

التقرير أشار إلى أن ابل ناقشت الأمر مع مسئولين رسميين في الهند لكن لا تزال هناك العديد من العوائق التي تحول دون ذلك أهمها قلة الخبرة في عمليات التصنيع المعقدة.

حتى الآن لا توجد خطط واضحة وملموسة للبدء في تصنيع أجهزة الايباد ولا تزال المحادثات في مراحلها الأولى ومدفوعة بحماس من ابل بهدف توسيع مراكز تصنيع منتجاتها خارج الصين.

هناك بعض الخبراء الذين تحدثوا إلى شبكة CNBC وأبدوا مخاوفهم تجاه الهند التي – وفقاً لآرائهم – تفتقر إلى “المواهب عالية المهارة والأفراد ذوي الخبرة في بناء أجهزة معقدة للغاية”، مما قد يعوق جهود ابل للانتقال إلى الهند.

خطة ابل للتحول التدريجي من الصين إلى الهند بدأت منذ عام 2017 وحالياً تقوم ابل بالفعل بإنتاج بعض إصدارات الايفون هناك مثل ايفون SE بالإضافة إلى ايفون 14 في الوقت الحالي.

شركاء ابل مثل فوكسكون و ويسترون و بيجاترون الذين يمتلكون المصانع التي تنتج أجهزة ابل يقومون حالياً بالاستثمار في الهند وتوسيع أنشطتهم هناك. بحسب تقارير صحفية، فإن ابل تسعى أن تستحوذ الهند على 25% من إنتاج الايفون العالمي بحلول عام 2025.

وكانت ابل قد واجهت انتقادات زادت حدتها مع تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً وإجراءات الإغلاق المشددة في الصين ما أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد ونقص في توفر منتجات ابل عالمياً.

حالياً تشير التقارير الصحفية إلى وجود أزمة مشتعلة في مصانع فوكسكون في الصين بسبب اضطرابات عمالية احتجاجاً على ظروف العمل ما قد يؤدي إلى نقص في تواجد منتجات ابل خلال فترة أعياد رأس السنة الميلادية والتي تمثل ذروة مبيعات هواتف الايفون خلال العام.

أسباب أخرى تدفع ابل إلى ترك الأسواق الصينية وهي الصراع السياسي الاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. دولة فيتنام كذلك من أبرز الدول الأخرى المرشحة لنقل تصنيع منتجات ابل إليها.