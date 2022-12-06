هل حقاً سيأتي هاتف جالكسي S23 بكاميرا 200 ميجابكسل!

من المتوقع أن تُعلن سامسونج عن هواتف جالكسي S23 في مطلع العام المُقبل. وخلال الأسابيع القليلة الماضية ازدادت وتيرة التسريبات التي تعرضت لها هذه الهواتف. أغلب التسريبات كانت مرتبطة بشكل وثيق بقدرات التصوير الفوتوغرافي وسعة البطارية.

ولكن اليوم لدينا تسريب جديد قد يكون سبباً في إسعاد العديد من الأشخاص الذين يخططون لامتلاك الطراز الأساسي بالسلسلة، حيث يُقال – بناءً على تقرير Phone Arena – أن هاتف جالكسي S23 قد يأتي بكاميرا دقتها 200 ميجابكسل.

من المقرر أن تُعلن سامسونج عن الهواتف الجديدة خلال شهر يناير أو فبراير القادم، مما يعني أنه لم يعد متبقي الكثير من الوقت لانتظارها، مجرد أسابيع قليلة وسنكون على وشك تأكيد رسمي من سامسونج على موعد الحدث الكبير.

رأينا عدد كبير من التسريبات التي أكدت على أن الهواتف التالية ستأتي متشابهة مع هواتف السلسلة السابقة من حيث المظهر والتصميم العام، فضلاً عن قدرات الكاميرا.

ولكن من المحتمل أن تقرر سامسونج استخدام مستشعر كاميرا رئيسي مختلف تماماً عن المستشعر المستخدم على هواتف جالكسي S22. الأمر لا يستدعي التردد، بالتأكيد سنرحب بتزويد هواتف السلسلة ببمستشعر بدقة 200 ميجابكسل، هذا في حالة كانت التسريبات التي حصلنا عليها مؤخراً صحيحة.

استخدام مستشعر بدقة 200 ميجابكسل ستكون إضافة مثالية ومُرحب بها على جميع هواتف السلسلة ومن المؤكد أن تكون سبباً في تحسين عائدات الأرباح لصالح الشركة الكورية. ولكن بالنسبة للمستخدم العادي، فمن المؤكد أن تكون هذه الإضافة بمثابة ابتكار مميز خاصة مع ندرة مستشعر 200 ميجابكسل في الهواتف الذكية حتى الآن.

حالياً، يحتوي كل من Motorola Edge 30 Ultra و Xiaomi 12T Pro على مستشعرات عالية الدقة، ويبدو أن سامسونج تخطط للحاق بالركب من خلال استخدام مستشعر بنفس الدقة على هواتف جالكسي S23.

للأسف التسريب كان سطحي ولم يتطرق إلى تفاصيل مهمة مثل نوع المستشعر أو مواصفاته الفنية وما هو غير ذلك. ولذلك، من الأفضل التعامل معه بحذر وعدم الجزم بصحة الخبر حتى نحصل على معلومات إضافية من مصادر موثوقة.

شارك Ice Universe صورة وحيدة على موقع العصفور الأزرق التي تستعرض خيارين مختلفين لدقة الصورة ومن الوضح أن المستخدم سيكون قادراً على الاختيار بين وضعين التصوير في الصورة من خلال إعدادات تطبيق الكاميرا.

إذا كانت هذه الصورة حقيقة وتم التقاطها بالفعل على هاتف جالكسي S23 فعلى الأرجح سوف تستخدم سامسونج مستشعر ISOCELL HPX الجديد.

ومع ذلك، الصورة لا تحكي كل شيء، فما زلنا غير متأكدين مما إذا كانت هذه الصورة تم التقاطها على هاتف جالكسي S23 كما يدّعي المصدر أم تم التقاطها على هاتف جالكسي S23 ألترا.