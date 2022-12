ما سر استمرار نمو شريان إضافي في أذرع البشر؟!

أستراليا – غالبا ما يستدعي تصور كيفية ظهور جنسنا البشري في المستقبل البعيد تكهنات جامحة حول ميزات بارزة مثل الطول وحجم الدماغ وبشرة الجلد.

ومع ذلك، فإن التحولات الطفيفة في تشريحنا اليوم توضح كيف يمكن أن يكون التطور غير متوقع.

خذ شيئا عاديا مثل الوعاء الدموي الإضافي في أذرعنا، والذي قد يصبح شائعا وفقا للاتجاهات الحالية في غضون بضعة أجيال فقط.

ووفقا لباحثين من جامعة فليندرز وجامعة أديلايد في أستراليا، فإن الشريان الذي يمتد مؤقتا أسفل مركز الساعدين أثناء وجودنا في الرحم لا يختفي كثيرا كما كان من قبل.

وهذا يعني أن هناك عددا أكبر من البالغين أكثر من أي وقت مضى مع ما يمكن أن يكون قناة إضافية من الأنسجة الوعائية تتدفق تحت معصمهم.

وقال تيجان لوكاس، عالم التشريح بجامعة فليندرز في عام 2020: “منذ القرن الثامن عشر، يدرس علماء التشريح انتشار هذا الشريان عند البالغين، وتظهر دراستنا أنه يتزايد بشكل واضح. كان الانتشار لدى حوالي 10% من الأشخاص الذين ولدوا في منتصف ثمانينيات القرن التاسع عشر مقارنة بـ 30% في أولئك الذين ولدوا في أواخر القرن العشرين، لذا فهذه زيادة كبيرة في فترة زمنية قصيرة إلى حد ما، عندما يتعلق الأمر بالتطور”.

ويتشكل الشريان الوسيط مبكرا إلى حد ما في جميع البشر، وينقل الدم إلى وسط أذرعنا لتغذية أيدينا المتنامية.

وفي حوالي ثمانية أسابيع، عادة ما يتراجع، تاركا المهمة للشعاعي (الذي يمكن أن نشعر به عندما نأخذ نبض الشخص) والشرايين الزندية.

وقد عرف علماء التشريح لبعض الوقت أن هذا التلاشي في الشريان الأوسط ليس ضمانا. وفي بعض الحالات، يتم تعليقه لمدة شهر أو نحو ذلك.

وفي بعض الأحيان نولد مع استمرار الضخ بعيدا، أو تغذية إما الساعد فقط، أو في بعض الحالات اليد أيضا.

ولمقارنة انتشار هذه القناة الدموية المستمرة، فحص لوكاس وزملاؤه من جامعة أديلايد 80 طرفا من جثث، وجميعها تبرع بها أستراليون من أصل أوروبي.

وقد ازداد عدد المتبرعين من 51 إلى 101 عند الوفاة، ما يعني أنهم ولدوا جميعا تقريبا في النصف الأول من القرن العشرين.

ومع ملاحظة عدد المرات التي عثروا فيها على شريان متوسط ​​مكتنز قادر على حمل إمدادات جيدة من الدم، قارن فريق البحث الأرقام مع السجلات المحفورة من الأبحاث المرجعية، مع الأخذ في الاعتبار الأرقام التي يمكن أن تمثل مظهر الوعاء المفرط.

ونشرت نتائجهم في عام 2020 في مجلة علم التشريح. وحقيقة أن الشريان يبدو أكثر شيوعا بين البالغين اليوم بثلاث مرات كما كان قبل أكثر من قرن هو اكتشاف مذهل يشير إلى أن الانتقاء الطبيعي يفضل أولئك الذين يحتفظون بهذا القدر الإضافي من الإمداد الدموي.

ونشر هذا البحث في مجلة علم التشريح.

المصدر: ساينس ألرت

Shares

The post ما سر استمرار نمو شريان إضافي في أذرع البشر؟! first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا